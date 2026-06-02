Aigo Starlight EV Quiet Platinum: Fuentes de alimentación silenciosas de hasta 1000 W

Aigo ha presentado la serie de fuentes de alimentación Starlight EV Quiet Platinum con un diseño totalmente modular. La nueva línea incluye modelos de 850 W y 1000 W. El precio inicial de estos dispositivos en el mercado chino es de 569 yuanes, o aproximadamente 85 dólares. Así lo informa Ixbt.com .

La característica principal de las nuevas fuentes de alimentación es su funcionamiento con un nivel de ruido extremadamente bajo. Las unidades están certificadas bajo el estándar PPLP Dual S-Level Silent Operation, manteniendo los niveles de ruido alrededor de 25 dBA incluso bajo cargas elevadas. Un ventilador de 135 mm con rodamiento hidrodinámico se encarga del sistema de refrigeración.

Técnicamente, los bloques cumplen con el estándar ATX 3.1 y son compatibles con la interfaz PCIe 5.1. También hay un conector especial de 16 pines capaz de suministrar hasta 600 W de potencia para tarjetas gráficas modernas. Los elementos antivibración en la carcasa sirven para reducir la resonancia.

La construcción utiliza condensadores japoneses de alta calidad, un radiador de cobre con almohadillas térmicas y cables totalmente estañados. Esto garantiza un funcionamiento duradero y estable del dispositivo. La serie Aigo Starlight EV Quiet Platinum está diseñada para usuarios que valoran tanto la eficiencia como el silencio.