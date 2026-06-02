Los smartphones Xiaomi ahora permiten compartir archivos mediante AirDrop

Tras Samsung, Xiaomi ha introducido en sus smartphones una función para compartir archivos con el iPhone mediante Quick Share y AirDrop. La compañía anunció esta novedad en su página oficial de X, según informa Ixbt.com .

Ahora, los usuarios de smartphones Xiaomi con HyperOS 3 pueden enviar datos a dispositivos Apple utilizando la herramienta de transferencia rápida estándar de Android. Este es un paso importante para eliminar las barreras entre plataformas.

Aunque esta función solo se ha anunciado por ahora para el modelo Xiaomi 17T Pro, la empresa asegura que otros modelos, principalmente los buques insignia, recibirán esta capacidad en las próximas semanas. Los nuevos dispositivos Xiaomi saldrán a la venta con soporte para AirDrop integrado.

Anteriormente, una función similar apareció en dispositivos Google Pixel, buques insignia Samsung Galaxy (como la línea Galaxy S26), así como en los modelos Oppo Find X9 Ultra y Vivo X300 Ultra. Esta tecnología simplifica significativamente el proceso de intercambio de archivos entre diferentes ecosistemas.