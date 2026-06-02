Rusia anuncia su programa lunar hasta 2036

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Rusia anuncia su programa lunar hasta 2036

Rusia ha establecido nuevos planes para su programa lunar para la próxima década. Según una presentación de Lev Zeleny, director científico del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, el lanzamiento de la misión «Luna-31» está programado para 2035. Como parte de este proyecto, se enviará un vehículo de aterrizaje y despegue al satélite natural de la Tierra para estudiar las regiones más misteriosas y únicas de la Luna. Esto es reportado por noticias fuente.

Según el programa, el rover lunar pesado «Luna-30» explorará las regiones polares en 2033, mientras que la misión «Luna-31» comenzará en 2035. En 2036, se prevé el lanzamiento de otro vehículo de aterrizaje especializado en astronomía, recursos y biología. Estas misiones serán la continuación lógica de las expediciones lunares rusas.

Antes de esto, se planea la implementación de los proyectos «Luna-26» y «Luna-27». La estación orbital «Luna-26» operará inicialmente a una altitud de 60–80 km, sirviendo posteriormente como retransmisor de datos. La misión «Luna-27» es crucial para probar tecnologías de aterrizaje seguro de alta precisión y realizar investigaciones en las regiones polares.

Al mismo tiempo, la cooperación internacional se está desarrollando. En mayo de 2025, Roscosmos y la Administración Espacial Nacional de China firmaron un memorando sobre la construcción de una central eléctrica para la Estación Internacional de Investigación Lunar. Este proyecto permitirá probar tecnologías de operación no tripulada a largo plazo para asegurar la futura presencia humana en la Luna.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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