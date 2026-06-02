AMD anuncia soporte para la plataforma AM5 hasta 2029

·62·Tecnología
AMD anuncia soporte para la plataforma AM5 hasta 2029

En Computex 2026, AMD presentó dos nuevos procesadores para juegos con tecnología 3D V-Cache. Uno es el nuevo modelo Ryzen 7 7700X3D y el otro es una edición de aniversario del legendario Ryzen 7 5800X3D. La compañía también confirmó oficialmente que se lanzarán nuevos chips para la plataforma AM5 al menos hasta 2029. Esto es reportado por Ixbt.com noticias.

El Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition cuenta con 8 núcleos Zen 3 y funciona con 16 hilos. La memoria caché total es de 100 MB y la frecuencia máxima es de 4,5 GHz. Este procesador está destinado a usuarios de sistemas antiguos que no desean cambiar a la costosa memoria DDR5 y nuevas placas base. El precio es de 350 dólares y las ventas comienzan el 25 de junio de 2026.

El Ryzen 7 7700X3D, una verdadera novedad, se basa en la arquitectura Zen 4. También tiene 8 núcleos, 104 MB de caché total y una frecuencia de 4,5 GHz. Este chip es una versión ligeramente más lenta pero más asequible del popular Ryzen 7 7800X3D. AMD ha fijado el precio de este procesador en 330 dólares y llegará al mercado el 16 de julio.

La decisión de la compañía de mantener el socket AM5 relevante hasta 2029 garantiza opciones de actualización a largo plazo para los usuarios. Se espera que esto sea una ventaja estratégica importante para AMD en su competencia con NVIDIA e Intel.

AMDRyzenAM5ProcesadorTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tours gratuitos por San Petersburgo lanzados en Max MessengerHoy, 09:59Wildberries desarrolla su propio mensajeroHoy, 09:51El despliegue de la red 5G en Rusia podría causar grandes pérdidas a los operadores de telecomunicacionesHoy, 09:23Beeline contra estafadores: Cyberboy se une a CyberabuelaHoy, 09:20El Nubia Z80 Ultra nombrado mejor smartphone Android en el ranking de AnTuTuHoy, 09:00Rocket Lab presenta los motores Archimedes para el nuevo cohete NeutronHoy, 08:54
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Cómo desactivar la nueva función Instants en Instagram