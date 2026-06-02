AMD anuncia soporte para la plataforma AM5 hasta 2029

En Computex 2026, AMD presentó dos nuevos procesadores para juegos con tecnología 3D V-Cache. Uno es el nuevo modelo Ryzen 7 7700X3D y el otro es una edición de aniversario del legendario Ryzen 7 5800X3D. La compañía también confirmó oficialmente que se lanzarán nuevos chips para la plataforma AM5 al menos hasta 2029. Esto es reportado por Ixbt.com noticias.

El Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition cuenta con 8 núcleos Zen 3 y funciona con 16 hilos. La memoria caché total es de 100 MB y la frecuencia máxima es de 4,5 GHz. Este procesador está destinado a usuarios de sistemas antiguos que no desean cambiar a la costosa memoria DDR5 y nuevas placas base. El precio es de 350 dólares y las ventas comienzan el 25 de junio de 2026.

El Ryzen 7 7700X3D, una verdadera novedad, se basa en la arquitectura Zen 4. También tiene 8 núcleos, 104 MB de caché total y una frecuencia de 4,5 GHz. Este chip es una versión ligeramente más lenta pero más asequible del popular Ryzen 7 7800X3D. AMD ha fijado el precio de este procesador en 330 dólares y llegará al mercado el 16 de julio.

La decisión de la compañía de mantener el socket AM5 relevante hasta 2029 garantiza opciones de actualización a largo plazo para los usuarios. Se espera que esto sea una ventaja estratégica importante para AMD en su competencia con NVIDIA e Intel.