Propuesta para construir una réplica exacta de una base lunar en Baikonur

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Propuesta para construir una réplica exacta de una base lunar en Baikonur

Konstantin Busygin, jefe de la administración de Baikonur, ha propuesto la idea de crear una réplica exacta de un asentamiento lunar en la ciudad y alojar allí a jóvenes especialistas. Se espera que este proyecto sea un paso importante hacia la exploración espacial. Esto fue reportado por Ixbt.com informa .

El proyecto contempla la creación de una "comuna lunar" única en la Tierra. Aquí, los jóvenes especialistas podrán realizar experimentos en condiciones aisladas y estudiar el estilo de vida en el espacio. Según Busygin, tal complejo dará un nuevo impulso a la industria espacial.

También se estima que esta iniciativa podría aumentar diez veces el flujo de turistas a Baikonur. Actualmente, el proyecto existe en forma de dibujos y planes preliminares, y se considera una parte clave del desarrollo del turismo espacial.

El jefe de la ciudad enfatizó la necesidad de desarrollar el turismo espacial, incluyendo excursiones a las instalaciones de Roskosmos. Esto podría ayudar no solo a atraer turistas, sino también a formar jóvenes profesionales para la industria.

La administración anunció que está utilizando todos los recursos disponibles para hacer del turismo espacial en Baikonur una realidad. En el futuro, se espera que esta "ciudad lunar" se convierta en un centro donde la ciencia y el turismo se crucen.

BaikonurBase LunarTurismo EspacialRoskosmosTecnología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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