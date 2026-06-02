Imágenes aéreas capturan la expansión del sitio de pruebas de SpaceX en McGregor

SpaceX continúa rápidamente las obras de construcción en su sitio de pruebas de McGregor, Texas. Esta área es considerada el complejo de pruebas de motores de cohetes más grande del mundo. Las fotos aéreas tomadas el 31 de mayo de 2026 por el piloto ClaudiusNDX y el entusiasta de NASASpaceflight Adam Zucker muestran la expansión sin precedentes del centro. Según Ixbt.com, informa .

Las nuevas imágenes muestran edificios en construcción en la entrada principal, zonas activas destinadas a probar componentes de cohetes, así como primeras etapas (Stage 1) de Falcon 9 y varias segundas etapas (Stage 2) especialmente cubiertas. También se observa una enorme estructura nueva que está a punto de finalizarse.

El sitio de McGregor es de importancia estratégica para SpaceX, ya que sirve como centro principal para las pruebas de fuego de los motores Raptor y Merlin. A medida que la compañía planea aumentar el número de sus lanzamientos espaciales, la expansión de la infraestructura de este sitio juega un papel crucial para garantizar la seguridad y eficiencia de las misiones.