Imágenes aéreas capturan la expansión del sitio de pruebas de SpaceX en McGregor

·101·Tecnología
Imágenes aéreas capturan la expansión del sitio de pruebas de SpaceX en McGregor

SpaceX continúa rápidamente las obras de construcción en su sitio de pruebas de McGregor, Texas. Esta área es considerada el complejo de pruebas de motores de cohetes más grande del mundo. Las fotos aéreas tomadas el 31 de mayo de 2026 por el piloto ClaudiusNDX y el entusiasta de NASASpaceflight Adam Zucker muestran la expansión sin precedentes del centro. Según Ixbt.com, informa .

Las nuevas imágenes muestran edificios en construcción en la entrada principal, zonas activas destinadas a probar componentes de cohetes, así como primeras etapas (Stage 1) de Falcon 9 y varias segundas etapas (Stage 2) especialmente cubiertas. También se observa una enorme estructura nueva que está a punto de finalizarse.

El sitio de McGregor es de importancia estratégica para SpaceX, ya que sirve como centro principal para las pruebas de fuego de los motores Raptor y Merlin. A medida que la compañía planea aumentar el número de sus lanzamientos espaciales, la expansión de la infraestructura de este sitio juega un papel crucial para garantizar la seguridad y eficiencia de las misiones.

SpaceXElon MuskMcGregorFalcon 9Tecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Rusia lanzará su propia litografía de chips de 130 nm para 2027Hoy, 10:53China se convierte en el primer país en aprobar el uso comercial de implantes cerebrales invasivosHoy, 10:52Honor Robot Phone: El primer smartphone del mundo con cámara gimbal integradaHoy, 10:22Lanzado el sistema láser privado más grande del mundoHoy, 10:22Tours gratuitos por San Petersburgo lanzados en Max MessengerHoy, 09:59Wildberries desarrolla su propio mensajeroHoy, 09:51
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Cómo desactivar la nueva función Instants en Instagram