El Vivo X500 Ultra contará con zoom óptico de 10x sin teleconvertidor

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El Vivo X500 Ultra contará con zoom óptico de 10x sin teleconvertidor

Según nuevas filtraciones, Vivo está probando una cámara de zoom de largo alcance para su próximo buque insignia de la serie Ultra. Se informa que el modelo Vivo X500 Ultra estará equipado con un teleobjetivo capaz de un zoom óptico de 10x. Al mismo tiempo, se espera que toda la línea Vivo X500 admita teleconvertidores adicionales. Esto es reportado por Ixbt.com .

El modelo actual X300 Ultra utiliza una cámara periscópica de 200 megapíxeles con un zoom óptico de aproximadamente 3,7x. Sin embargo, los competidores ya han comenzado a ofrecer soluciones más potentes. Por ejemplo, el Oppo Find X9 Ultra utiliza una combinación de un teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom 3x y una cámara periscópica separada de 50 megapíxeles con zoom 10x, lo que le da una ventaja en la fotografía de larga distancia.

Vivo es tradicionalmente considerada una de las marcas más activas en el campo de la fotografía móvil, especialmente gracias a su asociación de larga data con Zeiss. Se espera que el nuevo dispositivo sea el próximo gran paso en esta colaboración.

El informante Smart Pikachu, quien compartió esta información, ha proporcionado anteriormente informes precisos sobre noticias del mercado móvil, particularmente sobre dispositivos Xiaomi. Fue uno de los primeros en publicar información sobre el smartphone Xiaomi 13 Ultra y la tableta Xiaomi Pad 6.

VivoSmartphoneCámaraTecnologíaZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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