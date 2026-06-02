El Il-114-300, sucesor del antiguo An-24, ha superado las pruebas con éxito

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El Il-114-300, sucesor del antiguo An-24, ha superado las pruebas con éxito

La United Aircraft Corporation (UAC) ha llegado a la fase final de la certificación del avión de pasajeros Il-114-300. El jefe de la UAC, Vadim Badekha, informó a TASS que todos los vuelos de prueba necesarios para la certificación de tipo se han completado con éxito. Así lo informa Ixbt.com .

El desarrollo de la nueva aeronave está siendo llevado a cabo por empresas de la corporación estatal Rostec, a la que pertenece la UAC. El Il-114-300 es una versión modernizada del modelo Il-114 creado durante la era soviética.

Con este proyecto, la UAC pretende reactivar la producción en serie. Se espera que el nuevo avión sustituya a los obsoletos An-24 en las rutas nacionales, así como a aeronaves extranjeras de la misma categoría.

Anteriormente, el avión se sometió a pruebas adicionales en condiciones árticas, confirmando sus características de vuelo. Según el plan, el volumen de producción debería alcanzar los 12 aviones al año para 2030.

Se espera que los primeros usuarios de la nueva tecnología sean las aerolíneas que operan en las regiones del norte, en particular el 2º Escuadrón de Aviación Unificado de Arkhangelsk.

AviaciónTecnologíaIl-114-300AviónRusia
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Abror Shuhratov
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