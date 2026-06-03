Microsoft presenta una nueva forma de controlar agentes de IA

·40·Tecnología
Microsoft presenta una nueva forma de controlar agentes de IA

A medida que las capacidades de los agentes de IA se expanden, las empresas enfrentan un nuevo desafío al integrarlos en diversos flujos de trabajo y productos. El problema principal es garantizar que un agente realice exactamente la tarea asignada en diferentes entornos. Microsoft ha anunciado un nuevo estándar de código abierto llamado Agent Control Specification (ACS) para abordar este problema. Este estándar permite a los desarrolladores controlar el comportamiento de los agentes de IA de manera más consistente y precisa. Esto es reportado por Techcrunch.com reporta esto.

La especificación ACS permite a los desarrolladores, equipos de cumplimiento y seguridad definir políticas personalizadas que los agentes deben seguir. Estas reglas definen qué puede hacer un agente, qué está prohibido, cuándo se requiere aprobación humana y qué evidencia debe registrarse para una revisión posterior. A medida que un agente realiza una tarea, se verifica en varios "puntos de intercepción" para garantizar que no exceda los límites definidos.

Actualmente, los desarrolladores utilizan instrucciones del sistema (system prompts), comprobaciones personalizadas en el código de la aplicación o clasificadores para controlar el comportamiento de la IA. Sin embargo, estos enfoques a menudo conducen a sistemas de control fragmentados, lo que los hace difíciles de auditar y reutilizar en diferentes plataformas. ACS tiene como objetivo consolidar estos mecanismos de control en una capa de gestión común.

Según Microsoft, esta especificación permite realizar comprobaciones de seguridad en varias etapas del flujo de trabajo del agente: antes de recuperar datos, antes y después de invocar una herramienta, y antes de enviar una respuesta final al usuario. Dado que los archivos de política se escriben como documentos separados, pueden empaquetarse con el agente para garantizar que se sigan reglas de seguridad consistentes en diferentes marcos y entornos.

El nuevo estándar ACS se proporciona actualmente como un SDK con complementos para plataformas populares como LangChain, OpenAI Agents SDK, Anthropic Agents SDK, AutoGen, CrewAI y Semantic Kernel. Esto permite a los desarrolladores agregar fácilmente una capa de control y seguridad de alto nivel a sus proyectos de IA existentes.

MicrosoftInteligencia ArtificialAgentes IASDKTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tours gratuitos por San Petersburgo lanzados en Max MessengerHoy, 09:59Wildberries desarrolla su propio mensajeroHoy, 09:51El despliegue de la red 5G en Rusia podría causar grandes pérdidas a los operadores de telecomunicacionesHoy, 09:23Beeline contra estafadores: Cyberboy se une a CyberabuelaHoy, 09:20El Nubia Z80 Ultra nombrado mejor smartphone Android en el ranking de AnTuTuHoy, 09:00Rocket Lab presenta los motores Archimedes para el nuevo cohete NeutronHoy, 08:54
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Cómo desactivar la nueva función Instants en Instagram