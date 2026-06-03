La era de los cyberdecks: Una rebelión creativa contra el control de las Big Tech

Cuando chateas con CC, quien se autodenomina una "chica mala de código abierto", es posible que te esté escribiendo una respuesta desde un bolso de sirena rosa. Esto no es solo un accesorio, sino un cyberdeck totalmente funcional: una computadora compacta hecha a mano basada en Raspberry Pi que lee libros electrónicos, se conecta a servidores y ejecuta un sistema de IA local. Aunque CC no tiene experiencia en ingeniería de software, está enseñando a otras mujeres a través de su blog Bimbo Tech cómo construir tales dispositivos sin necesidad de saber qué es la RAM. Esto es reportado por Techcrunch.com .

El concepto de cyberdeck apareció por primera vez en la novela "Neuromante" de William Gibson en 1984. En la década de 2010, después de que pequeñas computadoras como Raspberry Pi llegaran al mercado, los entusiastas comenzaron a compartir sus dispositivos en comunidades clandestinas. En los últimos meses, gracias a las mujeres en las redes sociales, esta tendencia ha alcanzado un nuevo nivel. Cansadas de los gadgets estándar negros y plateados, están haciendo que la tecnología sea hiperfemenina y artística.

Actualmente, en Instagram y TikTok, puedes encontrar cyberdecks hechos de madera y musgo que ejecutan juegos de Game Boy, reproductores MP3 impresos en 3D que parecen reliquias antiguas o computadoras con forma de pato que graban notas de voz. Esto no es solo estética, sino una forma de escapar de la vigilancia constante de gigantes como Meta o Apple y garantizar la seguridad de los datos personales.

Esta tendencia alcanzó su punto máximo en un momento en que la gente está cansada de la uniformidad de las grandes empresas tecnológicas. CC señala que no se pueden modificar dispositivos como un iPhone de 1.000 dólares a voluntad, o la garantía quedará anulada. Los cyberdecks brindan a los usuarios la oportunidad de tomar el control, salir de la "caja negra" y ser creativos.