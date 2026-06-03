La era de los cyberdecks: Una rebelión creativa contra el control de las Big Tech

·95·Tecnología
La era de los cyberdecks: Una rebelión creativa contra el control de las Big Tech

Cuando chateas con CC, quien se autodenomina una "chica mala de código abierto", es posible que te esté escribiendo una respuesta desde un bolso de sirena rosa. Esto no es solo un accesorio, sino un cyberdeck totalmente funcional: una computadora compacta hecha a mano basada en Raspberry Pi que lee libros electrónicos, se conecta a servidores y ejecuta un sistema de IA local. Aunque CC no tiene experiencia en ingeniería de software, está enseñando a otras mujeres a través de su blog Bimbo Tech cómo construir tales dispositivos sin necesidad de saber qué es la RAM. Esto es reportado por Techcrunch.com .

El concepto de cyberdeck apareció por primera vez en la novela "Neuromante" de William Gibson en 1984. En la década de 2010, después de que pequeñas computadoras como Raspberry Pi llegaran al mercado, los entusiastas comenzaron a compartir sus dispositivos en comunidades clandestinas. En los últimos meses, gracias a las mujeres en las redes sociales, esta tendencia ha alcanzado un nuevo nivel. Cansadas de los gadgets estándar negros y plateados, están haciendo que la tecnología sea hiperfemenina y artística.

Actualmente, en Instagram y TikTok, puedes encontrar cyberdecks hechos de madera y musgo que ejecutan juegos de Game Boy, reproductores MP3 impresos en 3D que parecen reliquias antiguas o computadoras con forma de pato que graban notas de voz. Esto no es solo estética, sino una forma de escapar de la vigilancia constante de gigantes como Meta o Apple y garantizar la seguridad de los datos personales.

Esta tendencia alcanzó su punto máximo en un momento en que la gente está cansada de la uniformidad de las grandes empresas tecnológicas. CC señala que no se pueden modificar dispositivos como un iPhone de 1.000 dólares a voluntad, o la garantía quedará anulada. Los cyberdecks brindan a los usuarios la oportunidad de tomar el control, salir de la "caja negra" y ser creativos.

CyberdeckRaspberry PiDIYTecnologíaOpen Source
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Rusia lanzará su propia litografía de chips de 130 nm para 2027Hoy, 10:53China se convierte en el primer país en aprobar el uso comercial de implantes cerebrales invasivosHoy, 10:52Honor Robot Phone: El primer smartphone del mundo con cámara gimbal integradaHoy, 10:22Lanzado el sistema láser privado más grande del mundoHoy, 10:22Tours gratuitos por San Petersburgo lanzados en Max MessengerHoy, 09:59Wildberries desarrolla su propio mensajeroHoy, 09:51
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Cómo desactivar la nueva función Instants en Instagram