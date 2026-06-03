La startup de ciberseguridad Cyera se acerca a una valoración de 12.000 millones de dólares

Cyera, empresa de seguridad de datos, está cerrando una nueva ronda de inversión liderada por Evolution Equity Partners. Según cuatro fuentes fiables, se espera que la empresa recaude al menos 300 millones de dólares, elevando su valoración a 12.000 millones. Este acuerdo convertiría a Cyera en una de las startups de ciberseguridad más valiosas del mercado. Techcrunch.com informa .

Aunque los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Cyera superan los 150 millones de dólares, la empresa aún no es rentable. El nuevo acuerdo de inversión valora la compañía en 80 veces sus ingresos anuales. Un múltiplo tan alto es raro incluso para las startups de IA de más rápido crecimiento.

Las fuentes indican que Cyera gasta actualmente más de lo que ingresa. La mayor parte de los gastos se destina a la contratación de personal de ventas y, según datos de Pitchbook, la empresa ha creado 500 nuevos puestos de trabajo solo este año. Sin embargo, los representantes de Cyera declinaron hacer comentarios, afirmando que las cifras financieras citadas distan mucho de la realidad.

Fundada en 2021, Cyera ayuda a grandes empresas a proteger sus datos contra ciberataques impulsados por IA. Una quinta parte de las empresas de la lista Fortune 500 se encuentran entre sus clientes. En los últimos meses, la startup ha utilizado su capital no solo para cubrir gastos operativos, sino también para adquirir otras startups de ciberseguridad como Ryft y Genie Security.