Construcción del primer cosmódromo privado en Rusia: Proyecto Space Energy

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Construcción del primer cosmódromo privado en Rusia: Proyecto Space Energy

La empresa espacial privada rusa Space Energy está a punto de firmar un acuerdo para implementar el proyecto de construcción del primer cosmódromo privado del país. Según el CEO Georgy Emelin, se han alcanzado acuerdos fundamentales sobre la construcción del nuevo complejo espacial y el proceso de formalización está en curso. Ixbt.com informa .

Actualmente, el enfoque principal del proyecto es la selección del sitio más adecuado para las instalaciones. La dirección de Space Energy mantiene consultas regulares con el gobierno del krai de Primorie y las autoridades competentes del distrito federal del Lejano Oriente. La ubicación y los parámetros técnicos del futuro cosmódromo se están determinando en el marco de estas negociaciones.

Una vez seleccionadas las áreas prometedoras, los especialistas iniciarán estudios de ingeniería y geodesia, así como análisis de suelo. Se espera que estos estudios comiencen entre una y dos semanas después de la selección final del sitio. La empresa también está considerando opciones para ubicar las instalaciones en zonas económicas especiales con apoyo estatal.

Representantes de Space Energy destacan que el proyecto se implementa en estrecha colaboración con agencias gubernamentales para garantizar el cumplimiento total de las normativas de seguridad, medio ambiente y urbanismo. Se espera que este cosmódromo privado inaugure una nueva era en la industria espacial rusa y cree oportunidades adicionales para lanzamientos comerciales.

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Abror Shuhratov
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