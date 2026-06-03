Rusia abandona el proyecto del cohete de clase media Angara-A3

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Rusia abandona el proyecto del cohete de clase media Angara-A3

La producción del vehículo de lanzamiento ruso de clase media Angara-A3 no está prevista por el momento. Así lo anunció el primer viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Denis Manturov, en una entrevista con Kommersant. Ixbt.com informa al respecto.

Según sus palabras, la variante Angara-A3 se consideró anteriormente, pero ahora la atención principal se centra en el cohete Soyuz-5, que ha completado su primer vuelo de prueba. La familia Angara incluye vehículos de lanzamiento de clases ligera y pesada y utiliza componentes de combustible ecológicos.

Cabe recordar que en 2021, el exdirector de Roscosmos, Dmitri Rogozin, afirmó que el Angara-A3 podría producirse. Sin embargo, Manturov enfatizó que este proyecto no está actualmente en la agenda.

Según los planes, el Angara-A3 debía llevar de 14 a 17 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja y reemplazar al famoso cohete ucraniano Zenit. Por su parte, el Soyuz-5 está equipado con el potente motor de combustible líquido RD-171 y tiene una capacidad de carga útil de hasta 18,5 toneladas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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