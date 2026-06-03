Ulefone Armor Mini 5: Smartphone compacto y resistente por 100 dólares

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Ulefone Armor Mini 5: Smartphone compacto y resistente por 100 dólares

Ulefone ha presentado el inusual modelo Armor Mini 5, que combina características de un teléfono con teclas y un smartphone. El dispositivo funciona con Android 11 y permite la instalación de aplicaciones. Cuenta con una pantalla táctil de 2,8 pulgadas de 240 × 320 píxeles y un teclado físico. Ixbt.com informa al respecto. informa .

El smartphone está impulsado por el chip MediaTek MT6739, que cuenta con casi una década de antigüedad. El dispositivo incluye 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno, con soporte para tarjetas de memoria de hasta 64 GB. También dispone de doble ranura para tarjeta SIM y compatibilidad con redes LTE.

Las capacidades de la cámara del Armor Mini 5 son muy básicas: cuenta con sensores de 0,3 megapíxeles tanto en la parte frontal como en la trasera. La principal ventaja del dispositivo es su durabilidad: está certificado con los estándares IP68, IP69K y MIL-STD-810H, lo que lo hace resistente al agua, al polvo y a los golpes.

El gadget está equipado con una batería extraíble de 2500 mAh. Según el fabricante, esta capacidad proporciona hasta 311 horas en modo de espera. Actualmente, el precio de este singular smartphone se ha fijado en 100 dólares.

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Abror Shuhratov
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