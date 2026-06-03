Beeline contra estafadores: Cyberboy se une a Cyberabuela

El operador VimpelCom (marca Beeline) ha ampliado su sistema para combatir el fraude telefónico. Al modelo de IA Cyberabuela (Kiberbabushka), que anteriormente se comunicaba con los criminales en nombre de personas mayores, ahora se le ha unido un nuevo personaje: Cyberboy (Kiberpatsan). Ixbt.com informa sobre esto. informa .

El nuevo modelo de IA se especializa específicamente en escenarios destinados a engañar a adolescentes. Según la compañía, se planea ampliar aún más la 'ciberfamilia' en el futuro. Cuando un estafador llama a cualquier abonado, se encuentra con un interlocutor virtual que coincide con el perfil del propietario del número.

La tecnología funciona de la siguiente manera: el algoritmo analiza la llamada entrante del estafador, tras lo cual un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) genera un texto de respuesta adecuado al contexto. Este texto se convierte en voz en tiempo real y se transmite al criminal. El objetivo principal es convencer al estafador de que está hablando con una persona real, haciendo que pierda su tiempo y recursos.

Los expertos de Beeline explican que los adolescentes son el principal grupo de riesgo para los estafadores después de las personas mayores. Los criminales a menudo se hacen pasar por empleados de escuelas, universidades u organismos gubernamentales, intentando obtener datos personales de los niños o forzarlos a realizar ciertas acciones.

Cyberboy está entrenado específicamente para reconocer tales trucos y responder de manera convincente. Este servicio está disponible en el plan básico gratuito para los usuarios del servicio 'Mi Seguridad'. Según el director antifraude Piotr Alferov, el lanzamiento del proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad infantil durante las vacaciones de verano.