Tours gratuitos por San Petersburgo lanzados en Max Messenger

El equipo de Max Messenger ha anunciado una emocionante nueva iniciativa para los usuarios. Del 4 al 29 de junio de 2026, se organizará una serie de tours exclusivos por los ríos y canales de San Petersburgo para los usuarios de Max. Grandes empresas y medios de comunicación participan en el proyecto. Ixbt.com informa .

El programa ofrece diez tours temáticos, cada uno con capacidad para hasta 50 pasajeros. Figuras destacadas, como la periodista Ksenia Sobchak, el presentador de TV Azamat Musagaliyev y la actriz Maria Kravchenko, compartirán historias sobre sus lugares favoritos de la ciudad.

Los temas de los tours son diversos: desde un paseo deportivo del canal de medios VK PRO SPORT y una ruta cultural del Teatro Mariinsky hasta excursiones científicas preparadas por la revista Vokrug Sveta y el museo Kunstkamera. Nuevos participantes se unirán al programa a partir del 15 de junio.

En particular, el canal Mash na Moyke presenta una ruta basada en los famosos casos criminales de la ciudad, mientras que Kanal pro Kanaly ofrece un paseo literario en colaboración con el escritor Alexander Tsypkin. La participación en estos eventos es totalmente gratuita.

Para unirse a un tour, simplemente regístrese a través del chatbot @boat_bot en la aplicación Max, seleccione una hora y tema convenientes, y obtenga un billete electrónico. Cada usuario puede reservar hasta cuatro plazas por barco.