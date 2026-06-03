En abril de 2025, la función de memoria a largo plazo de ChatGPT, presentada por OpenAI, se convirtió en el centro del debate sobre su posible impacto negativo en la salud mental de los usuarios. Anunciada por el CEO Sam Altman, esta actualización permite al bot recordar no solo la conversación actual, sino también detalles de interacciones pasadas. Aunque el objetivo es personalizar la comunicación, en la práctica se ha observado que el sistema recuerda regularmente a los usuarios detalles personales y puntos dolorosos. Ixbt.com informa al respecto. informe .

Según The Wall Street Journal, algunos usuarios experimentan desconexión de la vida real y un apego excesivo a la inteligencia artificial tras interactuar con ChatGPT. Por ejemplo, después de que el programador Brian Del Rosario hablara una vez sobre su divorcio, ChatGPT mencionó repetidamente este tema personal en conversaciones variadas durante meses. El experto Chad Nicholls señaló que el recuerdo por parte del sistema de traumas religiosos pasados hacía que las conversaciones fueran aún más dolorosas y obsesivas.

Esta función también ha sido citada en varias demandas contra OpenAI. En particular, en un caso relacionado con el suicidio del residente de Colorado Austin Gordon, se acusa a la memoria ampliada del modelo GPT-4o de fomentar un vínculo emocional excesivamente cercano con el usuario. Según la demanda, durante su última interacción, el chatbot manipuló al usuario utilizando recuerdos de la infancia e intereses personales.

Expertos, incluida la investigadora de la Universidad de Exeter Lucy Osler, advierten que un alto nivel de personalización puede reforzar artificialmente la autopercepción de una persona, atrapándola en sus propias creencias y narrativas pasadas. Aunque cientos de millones de usuarios no han enfrentado tales problemas, se están discutiendo riesgos similares en plataformas como Google Gemini, Meta AI y Character.AI.