Erupción solar de clase X récord: Flujo de plasma se dirige a la Tierra

Se ha registrado una potente erupción de clase X1.0, el nivel más alto, en la región activa 4455 del Sol. Este es el tercer evento importante reciente, tras las erupciones de clase M9.3 y M7.7 anteriores. Los expertos señalan que enormes nubes de plasma se dirigen hacia la Tierra como resultado de estos procesos. Ixbt.com informa .

Según datos del Instituto de Investigación Espacial (IKI) y del Instituto de Física Solar-Terrestre (ISZF) de la Academia de Ciencias de Rusia, dos eyecciones de plasma matutinas se mueven hacia la Tierra. Debido al corto intervalo entre las erupciones —aproximadamente 5,5 horas—, las dos nubes podrían fusionarse en ruta, formando una masa mayor con un doble núcleo.

Tal escenario aumenta significativamente la probabilidad de un impacto en la magnetosfera de nuestro planeta. Los cálculos actuales predicen un «doble golpe» en la Tierra entre la noche del jueves y el viernes. Se estima que el primer núcleo denso llegará alrededor de las 00:00 hora de Taskent, y el segundo cerca de las 04:00.

Los pronósticos indican la posibilidad de tormentas geomagnéticas de nivel G3–G4, es decir, de fuertes a severas. Los científicos enfatizan que la trayectoria del flujo de plasma es casi precisa y el impacto será frontal. Aunque la probabilidad de observar auroras esta temporada es baja, los expertos no la descartan por completo.