Desarrollo de un prototipo de avión de pasajeros supersónico en Rusia

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Desarrollo de un prototipo de avión de pasajeros supersónico en Rusia

En Rusia se está trabajando en un prototipo de avión de pasajeros supersónico de nueva generación. Así lo anunció Vadim Badekha, director de la Corporación Aeronáutica Unida (UAC), en una entrevista con la agencia TASS. Ixbt.com informa al respecto. informa .

Según sus palabras, el proyecto ya ha superado la fase de cálculo y ha pasado a la implementación práctica. Actualmente, los trabajos no se realizan solo sobre papel, sino directamente en la estructura y los componentes, es decir, «en metal». El Centro de Investigación Zhukovsky está colaborando con la UAC en el proyecto.

Los expertos opinan que este tipo de aviones podría despertar un gran interés en las aerolíneas en el futuro. Se estima que la flota de este tipo de aeronaves podría llegar a contar con decenas de unidades. Se espera que la demanda principal provenga de pasajeros de clase ejecutiva y primera clase.

Cabe recordar que en abril de este año, el instituto patentó un diseño de avión supersónico prometedor. Esta tecnología permite reducir el estampido sónico y los niveles de ruido cerca de los aeropuertos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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