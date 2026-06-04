Tribunal de EE. UU. detiene el cierre del Centro de Investigación Atmosférica

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Tribunal de EE. UU. detiene el cierre del Centro de Investigación Atmosférica

Un tribunal federal de EE. UU. ha bloqueado temporalmente el intento de la administración de Donald Trump de despojar al National Center for Atmospheric Research (NCAR) del control sobre su complejo de supercomputadoras. Esta decisión representa una victoria significativa para una de las instituciones de investigación climática y meteorológica más prestigiosas del mundo. La disputa comenzó en diciembre pasado, cuando el gobierno anunció inesperadamente su intención de disolver la estructura de gestión del NCAR y transferir el centro de supercomputadoras de Wyoming a otro operador. Ixbt.com informa .

La jueza Brooke Jackson, que revisó el caso, concluyó que la National Science Foundation (NSF) había tomado una decisión final sobre la transferencia del centro antes de que finalizara el período de comentarios públicos. Según los documentos judiciales, los representantes de la agencia informaron a la organización gestora sobre la decisión ya en febrero, a pesar de que el proceso de recopilación de opiniones aún continuaba. El tribunal destacó específicamente que las agencias gubernamentales no pudieron proporcionar una explicación creíble para la transferencia del centro de supercomputadoras a otro operador.

El fallo del tribunal calificó las acciones de la agencia como "arbitrarias e injustificadas", lo que podría violar la Ley de Procedimiento Administrativo que regula las agencias federales. UCAR, la organización que gestiona el NCAR, convenció al tribunal de que la incertidumbre futura está provocando la renuncia de expertos técnicos únicos, causando un daño real a la institución. En consecuencia, el tribunal prohibió la transferencia forzosa del complejo de supercomputadoras hasta que se revise completamente el caso.

Sin embargo, no todos los riesgos para el NCAR han sido eliminados. Los documentos del caso mencionan planes para dividir el centro, transferir ciertos programas científicos a otras organizaciones e incluso vender la sede en Colorado. Cabe recordar que en diciembre de 2025, la administración de Donald Trump expresó su intención de reorganizar el centro, acusándolo de difundir "pronósticos alarmistas" sobre el cambio climático. La comunidad científica considera estas acciones como un intento de debilitar las capacidades de investigación climática de EE. UU.

EE. UU.NCARSupercomputadoraCambio ClimáticoDonald Trump
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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