Robots asistentes para trenes: Nueva tecnología bajo prueba

Los Ferrocarriles Rusos están explorando la posibilidad de utilizar robots para ayudar al personal en los trenes de pasajeros. Según el servicio de prensa de la compañía, las pruebas iniciales se llevaron a cabo en un tren Lastochka en un depósito sin pasajeros. Esto es reportado por Ixbt.com informa .

Aunque el equipo demostró un rendimiento estable durante las pruebas iniciales, se requieren pruebas adicionales para tomar una decisión final sobre la implementación a gran escala. Los expertos destacan la necesidad de mejorar el diseño y las especificaciones técnicas de los robots, así como de probarlos mientras el tren circula a diferentes velocidades.

Según los representantes de la compañía, la seguridad y la comodidad de los pasajeros siguen siendo la máxima prioridad. Actualmente se están revisando las propuestas de varios fabricantes. Sin embargo, no hay planes para que los robots reemplacen por completo al personal de los trenes.

Las tecnologías digitales permiten al personal realizar sus tareas de manera más eficiente y dedicar más tiempo a los pasajeros. Por lo tanto, los robots se consideran solo como herramientas auxiliares y no como una alternativa al trabajo humano.