Narwal presenta su nueva generación de aspiradoras verticales: series S20 y S30

La empresa Narwal, consolidada en el mercado de electrodomésticos, ha presentado su nueva generación de aspiradoras verticales diseñadas para la limpieza húmeda y seca. Esta línea, compuesta por los modelos Narwal S20, S30 y S20 Pro, destaca no solo por su alta potencia, sino también por un sistema de detección del nivel de suciedad mediante AI. Así lo informa Ixbt.com.

La característica principal de los nuevos dispositivos es que están orientados a la automatización total del proceso de limpieza. Según ixbt.com, el modelo insignia S20 Pro posee una potencia de succión masiva de hasta 20 000 Pa. Este indicador permite limpiar fácilmente incluso los residuos más pesados y el polvo entre las alfombras.

AI y limpieza inteligente

El modelo Narwal S20 Pro está equipado con el sistema AI DirtSense, que analiza el nivel de suciedad de la superficie en tiempo real. Basándose en esta tecnología , el dispositivo ajusta autónomamente la potencia de succión y el consumo de agua. Asimismo, el modelo cuenta con una función de dosificación automática de detergente, lo que facilita significativamente la tarea del usuario.

El modelo S30 llama la atención por su diseño particular. Su cuerpo tiene la capacidad de inclinarse hasta 180 grados, lo que ayuda a limpiar sin dificultad debajo de camas, sofás y otros muebles bajos. En términos de potencia y tecnología, no se queda atrás respecto al modelo insignia.

Mecanismo de autopropulsión hidráulica y autonomía

Todos los nuevos modelos están equipados con una batería de 4000 mAh, capaz de funcionar continuamente hasta 60 minutos con una sola carga. Este tiempo se considera suficiente para la limpieza completa de una vivienda de tamaño medio. Además, el mecanismo de autopropulsión de los dispositivos no requiere esfuerzo físico excesivo del usuario: la aspiradora avanza por sí sola.

Al finalizar la limpieza, los dispositivos se colocan en una estación base especial. La estación lava automáticamente los rodillos y los seca mediante aire caliente. Este proceso evita la aparición de malos olores y moho. Aunque el modelo base S20 tiene una potencia ligeramente menor, de 18 000 Pa, conserva todas las funciones principales de autolimpieza.

Mientras la demanda de estos electrodomésticos inteligentes crece en el mercado de Uzbekistán, se espera que los nuevos productos de la marca Narwal compitan seriamente con rivales como Xiaomi y Dreame. Por el momento, no se han revelado detalles sobre la fecha de lanzamiento global ni los precios.