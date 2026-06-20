Huawei Nova 17: batería de 7000 mAh y cámara periscópica

El gigante tecnológico chino Huawei está trabajando activamente en la actualización de su popular serie Nova. Según la información más reciente, se espera que el futuro smartphone Huawei Nova 17 supere significativamente a sus competidores del segmento medio gracias a sus especificaciones técnicas, especialmente en capacidad energética y capacidades de cámara. Así lo informa Ixbt.com.

Según el reconocido insider SmartPikachu, Huawei está experimentando actualmente con una configuración única en el mercado. Según los datos, el nuevo modelo contará con una pantalla plana de gran formato, una cámara periscópica de tres lentes y una batería con una capacidad de al menos 7000 mAh. Teniendo en cuenta que tales características suelen encontrarse solo en dispositivos insignia, el Nova 17 podría causar un gran impacto en el mercado.

Especificaciones técnicas e innovaciones

La publicación ixbt.com destaca que, actualmente, solo un fabricante trabaja en la integración simultánea de una batería de ultra capacidad y una óptica periscópica avanzada en un solo cuerpo. El modelo Huawei Nova 17 encaja perfectamente en esta descripción. El objetivo periscópico permite al smartphone acercar objetos lejanos (zoom óptico) sin perder calidad de imagen, lo que representa una gran comodidad para los fotógrafos aficionados.

El tema de la batería también merece especial atención. Mientras que la mayoría de los smartphones modernos están limitados a baterías de 5000 mAh, una cifra de 7000 mAh puede garantizar más de dos días de funcionamiento en modo de uso activo. Este es un factor importante para los consumidores en regiones donde el uso de internet móvil y redes sociales es muy intenso.

Experiencia de la generación anterior

Cabe recordar que, a principios de junio, la compañía presentó en China el modelo Nova 16 Ultra. Este dispositivo también estaba equipado con una batería de 7000 mAh y soportaba tecnología de carga rápida de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Además, contaba con un cuerpo protegido contra el agua y el polvo según los estándares IP68 e IP69. Se espera que el Nova 17 continúe estos logros ofreciendo un sistema de cámara aún más mejorado.

Cabe mencionar que el insider SmartPikachu, quien difundió estas noticias, ya ha ganado confianza previamente con pronósticos precisos sobre el smartphone Xiaomi 13 Ultra y la tablet Xiaomi Pad 6. No obstante, Huawei aún no ha revelado las especificaciones oficiales. Se espera que los detalles sobre la fecha de presentación y el precio del nuevo modelo se den a conocer en los próximos meses.