In the Weights: un nuevo servicio para verificar tu presencia en la memoria de la IA

Hoy en día, la costumbre de buscar el propio nombre en Google (vanity search) se ha vuelto común, pero con el avance de la tecnología, las fuentes de información están cambiando. El proyecto In the Weights, creado por los ex empleados de OpenAI, Thomas Dimson y Joey Flynn, ha iniciado una nueva etapa en este sentido. Este servicio determina cuánto está grabada una persona no solo en Internet, sino también en los parámetros internos, es decir, los «pesos», de los grandes modelos de lenguaje (LLM). Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

El nombre del proyecto se basa en el concepto de «pesos» (weights), que son indicadores numéricos que se forman durante el proceso de entrenamiento de un modelo de IA. El sitio In the Weights mide qué tan bien puede recordar un modelo a una persona específica a través de su propia «memoria», sin depender de motores de búsqueda externos. Según los creadores, estar en los pesos de la IA significa que tu existencia fue considerada importante en el proceso de creación de una tecnología ultra inteligente.

¿Qué sabe la IA sobre ti?

El principio de funcionamiento del servicio es muy interesante: consulta simultáneamente a decenas de modelos populares como Grok, Gemini, varias versiones de GPT, Claude y Llama con la pregunta «¿Quién es esta persona?». Según TechCrunch, el sistema analiza las respuestas recibidas, agrupa descripciones similares y otorga una «puntuación de fuerza» (strength score) final. Por ejemplo, celebridades como Macaulay Culkin y el cantante de ópera Luciano Pavarotti ocupan actualmente los primeros puestos del ranking.

Thomas Dimson señala que para 2026, buscarse a través de Google perderá importancia, ya que el tráfico y el flujo de información principal se trasladarán a los modelos de lenguaje. «La vida de muchas personas está codificada en números decimales dentro del cerebro de la IA», afirma. Este proyecto actúa como un espejo único que muestra si la humanidad ha alcanzado o no una «inmortalidad» digital.

El sistema no solo muestra resultados positivos, sino también las «alucinaciones» típicas de la IA. En algunos casos, los modelos pueden confundir a personas con el mismo nombre o inventar hechos inexistentes. A pesar de ello, el diseño retro estilo Nintendo del servicio y la posibilidad de comparación están despertando un gran interés entre los usuarios.

Los críticos, especialmente expertos como Anthony Moser, miran el proyecto con escepticismo, diciendo que esto equivale simplemente a preguntar a 13 chatbots sobre uno mismo. Sin embargo, mientras la IA se convierte en un centro de información global, saber qué lugar ocupas en su «memoria» sigue siendo una experiencia fascinante para muchos.