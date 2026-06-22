El rival de Boeing y Airbus alcanza una nueva etapa: comienzan las pruebas del COMAC C919-600

La industria aeronáutica de China ha dado un paso crucial más en su camino para competir con gigantes como Boeing y Airbus en el mercado global. La corporación COMAC ha comenzado las pruebas en tierra de una modificación especial de su avión de fuselaje estrecho, el modelo C919-600. Esta novedad demuestra que las tecnologías aeronáuticas chinas se están posicionando no solo en rutas estándar, sino también en condiciones climáticas complejas. Así lo informa Ixbt.com.

Según imágenes difundidas en las redes sociales, las primeras pruebas de rodaje (taxiing) de la nueva aeronave se están llevando a cabo en el centro de producción de COMAC en Shanghái. El modelo C919-600 es una versión acortada del avión base, diseñada principalmente para operar en aeropuertos situados en regiones de alta montaña. Este proyecto se desarrolla en colaboración con la aerolínea Tibet Airlines.

Tecnología especial para regiones montañosas

Realizar vuelos en aeropuertos de alta montaña requiere características técnicas específicas de los aviones. Debido a que el aire es más tenue en zonas elevadas sobre el nivel del mar, la eficiencia de los motores disminuye y los indicadores aerodinámicos cambian. Asimismo, el avión debe poseer una alta capacidad de maniobra para los procesos de despegue y aterrizaje en condiciones de relieve complejo.

Los ingenieros de COMAC desarrollaron el modelo C919-600 teniendo en cuenta precisamente estos factores. Esta «Plateau Version» (Versión de Altiplano) servirá para mejorar el tráfico aéreo entre los aeropuertos situados en las regiones occidentales de China, específicamente en las montañas del Tíbet. Esto permitirá fortalecer aún más el sistema de transporte interno del país.

Por el momento, las especificaciones técnicas exactas y la capacidad de pasajeros del modelo C919-600 no han sido reveladas totalmente. Sin embargo, el inicio de las pruebas en tierra indica que el proyecto se acerca a la fase de certificación y pruebas de vuelo. Según los expertos, el fuselaje acortado reduce el peso del avión y le otorga una mayor reserva de potencia en condiciones difíciles.

Esta estrategia de China tiene como objetivo crear una alternativa viable a los modelos más populares del mundo, como el Boeing 737 y el Airbus A320. Para países con regiones montañosas que están renovando su flota aérea, como Uzbekistán, estos aviones especializados podrían resultar interesantes en el futuro. Con este nuevo desarrollo, COMAC busca consolidar su posición no solo en el mercado interno, sino también en el ámbito internacional.