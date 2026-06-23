China duplicará el tamaño de su estación orbital Tiangong

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China duplicará el tamaño de su estación orbital Tiangong

China planea modernizar profundamente su estación orbital Tiangong con el objetivo de alcanzar una nueva etapa en la exploración espacial. Como resultado de este proyecto a gran escala, el peso total de la estación aumentará de 90 toneladas a 180 toneladas. Esto fortalecerá significativamente la presencia de China en el espacio, convirtiéndola en uno de los objetos habitables más grandes del mundo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Yan Xun, diseñador jefe del programa, la estructura de la estación cambiará completamente. La actual forma en T de tres módulos será sustituida por un complejo de seis módulos, adquiriendo una forma de cruz. Según ixbt.com, esta expansión no solo aumentará el volumen de la estación, sino también sus capacidades funcionales varias veces.

Potencial científico y capacidades técnicas

La necesidad de ampliar la estación se explica por el rápido aumento del número de proyectos científicos. En los últimos cinco años, se han llevado a cabo 267 proyectos científicos y prácticos a bordo de Tiangong. Solo el año pasado se entregaron a la estación más de 1,2 toneladas de equipos científicos y el volumen de datos recopilados superó los 150 TB.

Los trabajos a realizar en el marco del nuevo plan incluyen:

  • El lanzamiento y acoplamiento de un nuevo módulo de extensión de 20 toneladas en la fase inicial;
  • La creación de nodos de acoplamiento adicionales para naves tripuladas y de carga;
  • El aumento del número de esclusas destinadas a las caminatas espaciales;
  • Garantizar la capacidad de varios astronautas para trabajar en el espacio simultáneamente.
Actualmente, la estación Tiangong consta del módulo base Tianhe y los módulos de laboratorio Wentian y Mengtian. En el futuro, la adición de tres nuevos módulos ampliará el área de los laboratorios científicos, creando condiciones para realizar experimentos más complejos.

Condiciones para la tripulación y seguridad

Durante el proceso de modernización, no solo se prestará atención a los aspectos técnicos, sino también a los sistemas necesarios para la actividad vital de los astronautas. En particular, se perfeccionarán los sistemas de soporte vital, la preparación física y los mecanismos de ayuda en situaciones de emergencia. Esto permitirá prolongar la duración de las expediciones espaciales y aumentar la seguridad de las operaciones orbitales.

La estación Tiangong se encuentra a unos 400 km de altura y opera en su configuración actual desde 2022. Mientras que hoy está diseñada para la residencia permanente de tres personas, una vez implementado el programa de expansión, se convertirá en uno de los centros científicos más grandes y multifuncionales del espacio. Este paso confirma una vez más la aspiración de China de ocupar los primeros lugares en la competencia global por la conquista del espacio.

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Abror Shuhratov
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