Se ha producido un cambio inesperado en el campo de la AI y las tecnologías de conducción autónoma: la empresa china Baidu ha superado al proyecto estadounidense Waymo en el ranking de los operadores de robotaxis más avanzados del mundo. Según un nuevo informe de la plataforma Road to Autonomy Index, el servicio Baidu Apollo Go ocupa actualmente el primer lugar a nivel global. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Este ranking fue elaborado con la ayuda de un sistema de AI generativa desarrollado por Advisory y la startup Autnmy AI. Dicho índice se actualiza cada 12 horas y analiza datos públicos como informes financieros de las empresas, estadísticas de seguridad, acuerdos de colaboración y capacidades de producción. El sistema no se limita a recopilar datos, sino que realiza análisis profundos utilizando bases de datos licenciadas y de pago.

Equilibrio de fuerzas en el mercado global

Waymo, perteneciente al holding Alphabet (Google), ocupa el segundo lugar detrás de Baidu, que ha asumido el liderazgo en el segmento de los robotaxis. En el top 5 también se encuentran las empresas chinas Pony.ai y WeRide, mientras que Tesla , dirigida por Elon Musk, cierra la lista. Esta situación demuestra que las empresas tecnológicas chinas están suponiendo una competencia seria para los gigantes estadounidenses en el mercado del transporte autónomo.

Los datos regionales, específicamente el registro de vehículos autónomos del estado de Texas, también presentan cifras interesantes. A finales de mayo, Waymo aumentó su flota de 577 a 620 vehículos, y Tesla de 42 a 69. Zoox, parte de Amazon, también amplió su escala contando con 43 coches autónomos. Al mismo tiempo, MOIA de Alemania y otros fabricantes de robots de entrega también están ganando terreno en el mercado.

Colaboraciones y problemas en el sector

El mercado del transporte autónomo se ha convertido no solo en una carrera tecnológica, sino también en un centro de grandes inversiones. Por ejemplo, Gatik firmó un contrato plurianual con PepsiCo para implementar camiones autónomos en EE. UU. Mientras tanto, Honda y QuantumScape han comenzado a trabajar en baterías de estado sólido, y Uber, Stellantis y Wayve han formado una alianza para crear robotaxis.

Sin embargo, el sector sigue enfrentando serias dificultades operativas. Según ixbt.com, Waymo se vio obligada a remolcar cerca de 4,000 robotaxis debido a que ingresaron en zonas cerradas por obras viales. Además, se registró una colisión en Dallas que involucró a un robotaxi de Avride solicitado a través de Uber; aunque el accidente fue causado por la imprudencia de otro conductor, esto aumentó la atención sobre la seguridad del sistema.

Tesla también lucha contra problemas específicos. En China, los usuarios han encontrado la manera de engañar la función de control de atención del conductor mediante dispositivos de plástico. En el aeropuerto de San Francisco, se ha otorgado licencia a los vehículos Tesla para servicios de limusina, pero con una condición: el transporte debe ser conducido únicamente por un humano, estando prohibido el modo autónomo.