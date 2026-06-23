Elon Musk predice que la AI será más inteligente que toda la humanidad en 5 años

Uno de los hombres más ricos del mundo, fundador de Tesla y xAI, Elon Musk, ha hecho una nueva declaración impactante sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (AI). Según el multimillonario, en los próximos 4 a 5 años, el nivel tecnológico alcanzará un punto en el que superará no solo a individuos aislados, sino también la capacidad intelectual colectiva de toda la humanidad. Así lo informa Ixbt.com.

Este pronóstico surgió como respuesta a las ideas del reconocido emprendedor Peter Diamandis sobre la expansión de la humanidad más allá de los límites del planeta Tierra. Diamandis había enfatizado la necesidad de colonizar el espacio para superar la escasez de recursos y acelerar la innovación. Elon Musk, por su parte, señala que el papel de la conciencia artificial aumentará drásticamente en comparación con el factor humano en este proceso.

El genio humano y la frontera tecnológica

Musk explica que las capacidades del genio humano han estado limitadas hasta ahora por el tamaño de la población y el nivel de uso de los recursos. Sin embargo, el rápido progreso de la AI podría eliminar estas barreras. En su opinión, el aumento de la potencia de cálculo y la energía no es simplemente un crecimiento técnico, sino la creación de un asistente incomparable para la humanidad en la realización de descubrimientos y la resolución de problemas complejos.

El multimillonario había dicho anteriormente que su empresa xAI podría alcanzar el nivel de inteligencia artificial general (AGI) para 2026. La AGI es un sistema capaz de dominar cualquier tarea intelectual que un humano pueda realizar. Si el nuevo pronóstico de Musk se cumple, para 2029 la AI superará la inteligencia colectiva de la población mundial.

Seguridad y el escenario de «Terminator»

Al mismo tiempo, Elon Musk no deja de pedir precaución a los gigantes tecnológicos. Según él, la pérdida de control sobre la AI podría llevar a consecuencias catastróficas, específicamente que el escenario de la famosa película «Terminator» se convierta en realidad. Por ello, los desarrolladores deben dar prioridad absoluta a las cuestiones de seguridad.

Asimismo, el emprendedor destaca que en el futuro el número de robots superará al de humanos y que estos satisfarán todas las necesidades de la humanidad. Musk califica este periodo como una «era de abundancia extraordinaria» e insta a la sociedad a estar preparada para los cambios económicos y sociales. Según ixbt.com, se espera que tales cambios transformen completamente el mercado laboral y el estilo de vida cotidiano.

Los especialistas uzbekos también siguen atentamente la carrera tecnológica global. Aunque los pronósticos de Musk a menudo parecen optimistas o excesivamente radicales, el éxito actual de ChatGPT y otras redes neuronales demuestra que este proceso ya es irreversible.