Samsung se prepara para presentar el smartphone Galaxy M47 5G de nueva generación

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Samsung se prepara para presentar el smartphone Galaxy M47 5G de nueva generación

La empresa surcoreana Samsung Electronics está a punto de actualizar su línea de smartphones asequibles y de alto rendimiento. Según la información oficial, el nuevo modelo Galaxy M47 5G se presentará al público general el 29 de junio de este año. Se espera que este dispositivo establezca nuevos estándares en su segmento, no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por la duración del soporte de software. Esto lo informa el sitio Ixbt.com en su noticia.

Una de las principales ventajas del smartphone es su pantalla, equipada con un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas. Esta pantalla, con una frecuencia de actualización de 120 Hz, garantiza imágenes fluidas y colores brillantes. Para asegurar la protección de la pantalla, el fabricante ha utilizado el vidrio Corning Gorilla Glass Victus+, lo que aumenta significativamente la resistencia del dispositivo a arañazos e impactos.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El Galaxy M47 5G está equipado con un procesador Snapdragon, memoria RAM LPDDR5X rápida y almacenamiento interno bajo el estándar UFS 3.1. Este conjunto permite que el smartphone funcione de manera estable en aplicaciones pesadas y juegos. Según ixbt.com, la empresa promete 6 generaciones de actualizaciones de Android y 6 años de parches de seguridad para este modelo.

En cuanto a la capacidad de la batería, Samsung califica al nuevo modelo como un «monstruo de siguiente nivel» (next-level monster). Aunque la capacidad exacta de la batería se mantiene en secreto por ahora, admite la función de carga rápida de 45 W. Además, el dispositivo cuenta con la función «bypass charging», que suministra energía directamente al sistema durante el juego, evitando el sobrecalentamiento de la batería.

Capacidades de cámara y multimedia

Para los entusiastas de la fotografía y el vídeo, el Galaxy M47 5G ofrece el siguiente sistema de cámaras :

  • sensor principal de 50 MP (con sistema de estabilización óptica - OIS) ;
  • módulo ultra gran angular de 5 MP ;
  • cámara macro de 2 MP ;
  • cámara selfie de 12 MP.
Un detalle importante es que el smartphone tiene la capacidad de grabar vídeo en formato 4K tanto con la cámara principal como con la frontal. Esto puede ser ideal para los creadores de contenido de calidad para redes sociales.

El precio exacto del smartphone aún no ha sido anunciado, pero se ha confirmado que saldrá a la venta en los colores Rogue Red y Blaze Blue. En el mercado de Uzbekistán, es muy probable que este modelo se convierta en uno de los dispositivos más demandados en la gama media gracias a su soporte de software a largo plazo y su potente batería.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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