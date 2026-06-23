La compañía SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha dado otro paso importante hacia la colonización del espacio. Tras los proyectos Starlink y Starship, la empresa ha realizado con éxito el primer vuelo de demostración de la nueva cápsula Starfall, especializada en el retorno seguro de carga desde la órbita a la Tierra. Se espera que esta tecnología abra una nueva era en la producción industrial espacial y la entrega rápida de resultados de investigaciones científicas. Así lo informa Ixbt.com.

La misión comenzó el 23 de junio desde la plataforma SLC-40 en Cabo Cañaveral, Florida. El cohete Falcon 9 colocó con éxito la cápsula en la órbita designada. Un detalle relevante es que el primer estadio del cohete, identificado como B1078, completó su 29ª misión y aterrizó con precisión en la plataforma "A Shortfall of Gravitas" en el océano Atlántico tras cumplir su función.

Capacidades técnicas de la cápsula Starfall

Starfall es un dispositivo diseñado para devolver a la Tierra materiales farmacéuticos, sustancias cristalinas y otros productos de alta tecnología obtenidos en laboratorios espaciales especializados. La cápsula tiene un diámetro de 3,1 metros y una altura de aproximadamente 75 centímetros. Con un peso total de 2,1 toneladas, el dispositivo puede albergar hasta una tonelada de carga útil, una cifra considerablemente mayor que las alternativas comerciales disponibles en el mercado.

Según la información de ixbt.com, el plan de vuelo fue desarrollado con extrema precisión. Una vez que la segunda etapa del cohete Falcon 9 puso la cápsula Starfall en órbita, se realizó una vuelta y media alrededor de la Tierra. Posteriormente, se ejecutó una maniobra de frenado, la cápsula se separó del bloque principal y comenzó su entrada en la atmósfera. El amerizaje del dispositivo en el océano Pacífico, a unos 965 kilómetros de la costa de California, se llevará a cabo mediante el uso de paracaídas.

Una nueva dirección en la economía espacial

La estructura de Starfall consta de dos partes principales: el compartimento de carga y un escudo térmico fabricado en fibra de carbono. Los medicamentos y materiales producidos en condiciones de microgravedad están protegidos de las altas temperaturas durante la entrada en la atmósfera terrestre precisamente gracias a este escudo. Se utiliza un sistema de nitrógeno comprimido para orientar el dispositivo en el espacio.

En el futuro, SpaceX planea utilizar estas cápsulas no solo en vuelos suborbitales de corta duración, sino también en misiones prolongadas en la órbita terrestre baja. Además, el proyecto Starfall fue diseñado desde el inicio para integrarse con las enormes naves Starship. Esto indica que esta tecnología también se aplicará en el transporte de carga que regrese de Marte o la Luna.

Esta prueba exitosa garantiza a SpaceX el liderazgo en uno de los segmentos más prometedores de la economía espacial: la logística de producción orbital. Para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, esta noticia es relevante ya que, a medida que disminuye el costo de enviar carga al espacio, se amplían las posibilidades de enviar experimentos de institutos de investigación locales a la órbita.