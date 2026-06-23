IA y vídeo: Fika Jobs revoluciona el proceso de contratación

En el mercado laboral moderno, el proceso de enviar un currículum y esperar una respuesta se ha convertido a menudo en una etapa ineficaz y opaca. La startup Fika Jobs, con sede en Estocolmo, ha presentado una nueva plataforma que realiza entrevistas de vídeo mediante agentes de inteligencia artificial (AI) para resolver este problema. El proyecto logró recaudar 4 millones de dólares en su fase inicial de desarrollo, según informa Techcrunch.com informa .

La plataforma Fika Jobs recuerda a una mezcla única entre el formato tradicional de LinkedIn y el estilo entretenido de TikTok. Aquí, los candidatos se presentan a través de perfiles de vídeo cortos en lugar de un simple documento de texto. Según TechCrunch, los fondos recaudados se destinarán a mejorar la plataforma, ampliar el equipo y realizar un debut global a gran escala a finales de este año.

¿Cómo es la entrevista con los agentes AI?

Para los buscadores de empleo, el proceso comienza conectando su perfil de LinkedIn a la plataforma. Posteriormente, una inteligencia artificial basada en el modelo Gemini desarrollado por Google analiza la experiencia del candidato y genera preguntas personalizadas. El candidato pasa por una entrevista de vídeo de aproximadamente 10 minutos con el agente AI.

Al finalizar la entrevista, el sistema extrae automáticamente las respuestas más importantes en clips de vídeo cortos y los coloca en el perfil del candidato. La ventaja principal es que el usuario no necesita volver a solicitar cada nueva vacante. Los empleadores podrán encontrar fácilmente a los especialistas adecuados en una base de perfiles de vídeo ya listos.

Aspectos más importantes que el currículum

Los fundadores de la startup, Jacob y Alexandre Dubua, llegaron a esta idea debido a las dificultades encontradas en sus proyectos anteriores. Según ellos, los currículums de muchos candidatos talentosos no llaman la atención, pero su entusiasmo y potencial son evidentes inmediatamente en una comunicación en vivo. «Los datos en papel no pueden revelar plenamente la capacidad de comunicación y el carácter de una persona», afirma Jacob Dubua.

A diferencia de otros competidores en el mercado, Fika Jobs no es solo una herramienta de filtrado para el empleador, sino que funciona como un espacio donde los candidatos pueden mostrar su personalidad. Se espera que esto sea especialmente útil para los jóvenes profesionales que comienzan su carrera o para quienes desean cambiar de sector.

El mercado laboral de Uzbekistán también ha experimentado una transformación digital en los últimos años. La popularización de plataformas como Fika Jobs permite a los especialistas de HR locales determinar desde la etapa inicial no solo las habilidades técnicas de los candidatos, sino también su encaje cultural (cultural fit), ahorrando significativamente tiempo y costes de contratación.