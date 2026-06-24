Ciberataque masivo en Klue: hackers accedieron al sistema mediante datos de 2022

Klue, empresa de análisis de mercado, ha confirmado oficialmente que sufrió un ciberataque masivo debido a credenciales obsoletas de 2022. Esta falla de seguridad permitió a los hackers obtener datos confidenciales de numerosos clientes corporativos, incluidas organizaciones de ciberseguridad de renombre mundial. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Aunque Klue, con sede en Vancouver, detectó el ataque el 12 de junio, los detalles se están revelando apenas ahora. Se sabe que los hackers utilizaron una clave de acceso proporcionada a un tercero para un proyecto piloto limitado en 2022. Este caso plantea serias dudas sobre la robustez del sistema de seguridad de la empresa y sus procesos de eliminación de datos obsoletos.

Gigantes de la ciberseguridad en la mira

El hecho de que LastPass, el conocido gestor de contraseñas, y varias grandes empresas de ciberseguridad estén entre los afectados demuestra la gravedad de la situación. Al robar claves especiales llamadas tokens OAuth en el sistema de Klue, los hackers lograron acceder a otras bases de datos y almacenamientos en la nube de los clientes.

En una entrevista con TechCrunch, Katie Berg, representante de Klue, afirmó que los datos robados pertenecían a un tercero, aunque no reveló de qué socio o proyecto se trataba. Asimismo, sigue siendo un misterio por qué no se revocaron estas credenciales de acceso tras finalizar el proyecto piloto.

Investigación y medidas futuras

Actualmente, la empresa califica este incidente en su blog como el robo de «credenciales heredadas» (legacy credential) relacionadas con un servicio de integración. Según los expertos, si Klue hubiera eliminado estos datos obsoletos del sistema a tiempo, se podría haber evitado una filtración de datos de tal magnitud.

La empresa informó que actualmente está llevando a cabo una investigación exhaustiva en las siguientes áreas:

Revisión del sistema de gestión de credenciales de acceso;

Refuerzo de los mecanismos de control para socios externos (vendors);

Ampliación de las capacidades de monitoreo del sistema;

Optimización de los procesos de implementación de seguridad.

Este suceso debe ser una lección importante para los profesionales de IT y el sector corporativo. Los logins y contraseñas obsoletos, especialmente las credenciales temporales otorgadas para proyectos de terceros, suelen convertirse en el punto más débil. Que una plataforma internacional tan grande como Klue cometiera tal error demuestra una vez más la importancia del principio de «vigilancia constante» en la seguridad digital.