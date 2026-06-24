Rosatom planea construir una planta masiva para la energía nuclear de nueva generación

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Rosatom planea construir una planta masiva para la energía nuclear de nueva generación

La corporación estatal rusa Rosatom está dando un paso gigante en el desarrollo de la energía nuclear de nueva generación. La corporación está diseñando el proyecto de la planta de alta capacidad más grande del país, especializada en el reprocesamiento de combustible nuclear gastado. Se espera que este proyecto sea decisivo para el suministro de materias primas a los proyectos de energía nuclear de IV generación. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Actualmente, los especialistas de Rosatom están trabajando en la justificación de las inversiones. En el marco de este proceso, se determinará el terreno donde se construirá el nuevo complejo industrial. Se prevé que la decisión final sobre la ubicación de la construcción se tome a finales de este año. Los medios de comunicación rusos informan sobre esto basándose en datos de la corporación.

Estructura modular y capacidad masiva

El diseño de la nueva planta se basará en un sistema modular. Esto permitirá aumentar gradualmente las capacidades de producción en el futuro. Según el plan, el primer módulo tendrá una capacidad de reprocesamiento de 400 toneladas de combustible al año. Se prevé que el complejo alcance su plena capacidad de diseño en la próxima década.

Esta empresa se distinguirá por su capacidad para reprocesar el combustible tanto de reactores térmicos como «rápidos». Esto representa un eslabón importante en la transición hacia un ciclo cerrado de combustible nuclear en la industria atómica de Rusia. Una vez puesta en funcionamiento, la infraestructura de la planta permitirá reintegrar repetidamente los materiales nucleares regenerados en el ciclo del combustible.

Hacia las tecnologías de IV generación

La energía nuclear de IV generación contempla un uso más eficiente del combustible, un aumento del nivel de seguridad y una reducción significativa de la cantidad de residuos radiactivos. Rusia es considerada uno de los países líderes en el mundo en esta dirección. En particular, han comenzado los trabajos preliminares para la construcción del bloque energético BN-1200M en la central nuclear de Beloyarsk.

Asimismo, en la región de Tomsk, se está construyendo por primera vez en la práctica mundial el reactor BREST-OD-300 y un complejo de ciclo cerrado de combustible nuclear en un mismo emplazamiento. La nueva planta servirá precisamente para garantizar el suministro estable de combustible a tales proyectos innovadores.

Mientras Uzbekistán también planea desarrollar la energía nuclear con el fin de diversificar su balance energético, los logros tecnológicos de Rosatom, considerado un socio regional, están siendo seguidos atentamente por los expertos del sector. Se espera que las tecnologías de ciclo cerrado lleven la limpieza ecológica de la energía nuclear a un nuevo nivel.

RosatomEnergía NuclearTecnologíaRusiaCombustible Nuclear
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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