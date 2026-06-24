NVIDIA propone enfriar servidores de AI con agua caliente a 55°C

A medida que las tecnologías de AI evolucionan, el consumo de energía y el impacto ambiental de los centros de datos se están convirtiendo en un problema global. NVIDIA ha propuesto una solución inesperada al presentar un sistema de refrigeración líquida por agua caliente diseñado para los chips Rubin de nueva generación. Así lo informa Ixbt.com .

Según Ixbt.com, la particularidad de esta nueva tecnología es que utiliza un líquido a temperatura mucho más alta en lugar del agua helada tradicional. El sistema emplea una mezcla compuesta por un 75 % de agua y un 25 % de propilenglicol. El líquido entra en el circuito a unos 45°C y sale a 55°C tras absorber el calor de los servidores.

Un futuro sin chillers: eficiencia energética

Normalmente, los centros de datos utilizan chillers enormes y muy costosos en términos de energía eléctrica para enfriar el agua. En algunos casos, estos sistemas de refrigeración pueden representar hasta el 40 % del consumo energético total del centro. El método propuesto por NVIDIA permite prescindir de estos dispositivos complejos y caros.

Los expertos de la compañía señalan que el sistema que trabaja con agua caliente a 55°C es capaz de evacuar el calor de manera eficiente mediante la simple circulación de aire exterior. Solo en regiones de calor extremo, donde la temperatura del aire supere regularmente los 45°C, podrían requerirse dispositivos de refrigeración adicionales. Esto permitiría ahorrar energía significativamente durante gran parte del año, incluso en regiones de clima cálido como Uzbekistán.

Según cálculos de analistas industriales, aumentar la temperatura de funcionamiento del sistema de refrigeración en solo 1°C reduce los costes energéticos en un 4 % de media. El enfoque de NVIDIA promete mejorar este indicador varias veces. Las ventajas del sistema son las siguientes:

Reducción drástica del consumo de energía eléctrica;

Ahorro de recursos hídricos;

Disminución de los costes de construcción y mantenimiento de los centros de datos;

Reducción de las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente.

Debido a que los servidores de AI operan a una potencia extremadamente alta, la gestión del calor generado sigue siendo uno de los mayores obstáculos para los gigantes tecnológicos hoy en día. Esta innovación de NVIDIA no solo aumenta la eficiencia técnica, sino que también contribuye a reducir la carga ecológica. Se espera que este tipo de soluciones se conviertan en el estándar principal para garantizar el funcionamiento estable de las supercomputadoras Rubin y generaciones posteriores.