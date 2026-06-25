Caída de las acciones de Cerebras: ¿por qué el gigante de la IA asustó a los inversores?

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Caída de las acciones de Cerebras: ¿por qué el gigante de la IA asustó a los inversores?

A pesar de haber publicado informes financieros positivos para el primer trimestre, las acciones de Cerebras Systems, fabricante de chips de IA, cayeron casi un 20 % justo antes del cierre del mercado. Esta reacción de los inversores se debió a las previsiones de la empresa sobre su margen bruto futuro. Esta situación demuestra lo frágiles que son las expectativas del mercado de valores, incluso para los gigantes tecnológicos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según ixbt.com, Cerebras obtuvo unos ingresos de 193 millones de dólares en el primer trimestre, un 94 % más que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la pérdida neta de la empresa disminuyó significativamente, pasando de 23,9 millones de dólares a 14 millones de dólares. Sin embargo, estos indicadores positivos no pudieron detener la caída del precio de las acciones.

Confusión sobre el margen

El problema principal radica en que la empresa fijó su previsión de margen bruto para el año en curso entre el 38 % y el 41 %, mientras que al cierre del primer trimestre, esta cifra era del 47 %. Los inversores percibieron esta caída de la rentabilidad como una señal negativa y, como resultado, el precio de las acciones se acercó al precio de su IPO (oferta pública inicial).

El director ejecutivo de Cerebras, Andrew Feldman, señaló en una entrevista con CNBC que los inversores malinterpretaron la situación. Según él, la caída temporal del margen está relacionada con los planes de expansión estratégica de la empresa. Para satisfacer la demanda de los clientes más rápidamente mientras construye sus centros de datos, la empresa decidió alquilar temporalmente sus equipos a uno de sus grandes clientes.

Decisión estratégica y sus consecuencias

Este paso inusual —alquilar su propio producto— permite a la empresa ahorrar tiempo hasta que se pongan en marcha nuevas capacidades. Sin embargo, los costes de alquiler presionan el margen de beneficio del año actual. La dirección considera que, aunque se trate de una pérdida financiera a corto plazo, servirá para fortalecer su cuota de mercado a largo plazo.

Cerebras es actualmente una de las startups de IA más prometedoras que intenta competir con líderes del mercado como NVIDIA. Sus chips gigantes (Wafer-Scale Engine) prometen una alta eficiencia en el entrenamiento de redes neuronales complejas. El destino de esta empresa es interesante para los entusiastas de la tecnología y los inversores, ya que cualquier cambio en el mercado de infraestructura AI afecta los precios tecnológicos globales.

En conclusión, la situación en torno a Cerebras indica que la demanda y las expectativas sobre las empresas del sector de la IA son muy altas. Incluso las fuertes tasas de crecimiento pueden no satisfacer a los inversores si vienen acompañadas de dudas sobre la rentabilidad futura.

CerebrasInteligencia ArtificialAccionesTecnologíaInversión
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Nodirbek Razzokov
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