La Casa Blanca pide a OpenAI que ralentice el lanzamiento de su nuevo modelo de IA

OpenAI, empresa líder en el mundo de la inteligencia artificial, ha encontrado un obstáculo inesperado en la presentación de su próximo modelo GPT 5.6. La administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, exige que, por razones de seguridad, el lanzamiento público de esta tecnología se suspenda temporalmente y se realice bajo control. Así lo informó The Information basándose en sus fuentes. Sobre esto, Techcrunch.com informa .

El director de la compañía, Sam Altman, informó a los empleados en una reunión celebrada esta semana que el nuevo modelo no se distribuirá abiertamente como las versiones anteriores. Según él, GPT 5.6 se presentará inicialmente solo a un círculo limitado de socios. Lo más importante es que el derecho de acceso de cada usuario a este modelo será revisado y aprobado individualmente por el gobierno.

Control estatal y medidas de ciberseguridad

Aunque la administración Trump promovió inicialmente una política de no intervención en el campo de la inteligencia artificial, en los últimos meses decidió reforzar el control federal. Según los informes, la oficina del Director Nacional de Ciberseguridad y la oficina de Política Científica y Tecnológica están trabajando en estrecha colaboración con OpenAI. Estas agencias pretenden probar las capacidades del nuevo modelo para organizar ciberataques.

Un decreto firmado recientemente por el presidente de EE. UU. exige que las empresas de inteligencia artificial entreguen voluntariamente sus nuevos modelos para pruebas estatales antes de anunciarlos al público. OpenAI está operando actualmente bajo estos requisitos. Si el periodo de pruebas limitadas tiene éxito, se espera que se permita el acceso al público general en unas pocas semanas.

La experiencia de Anthropic y el nivel de riesgo

Esta situación que enfrenta OpenAI se asemeja a las acciones de su principal competidor, Anthropic. Anthropic entregó su potente modelo llamado Claude Mythos solo a socios seleccionados dentro del marco del Project Glasswing. La empresa argumentó en aquel entonces que la tecnología, si caía «en las manos equivocadas», podría causar más daño que beneficio.

Según los expertos, GPT 5.6 y modelos avanzados similares podrían convertirse en herramientas poderosas para los cibercriminales. Las redes neuronales modernas son capaces no solo de escribir software malicioso, sino también de encontrar y desactivar puntos débiles en sistemas complejos sin el factor humano. Esto representa un riesgo serio para las grandes corporaciones y las infraestructuras estatales.

Por ahora, las capacidades reales del modelo GPT 5.6 siguen siendo un secreto, ya que aún no ha sido estudiado por expertos independientes. Sin embargo, la drástica intervención de la Casa Blanca podría indicar que las capacidades del nuevo modelo son considerablemente superiores a las anteriores. Para los usuarios y especialistas en IT de Uzbekistán, estas restricciones podrían ser el preludio de nuevas reglas en el mercado global de la IA.