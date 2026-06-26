Nubia Air Pro: uno de los smartphones más delgados del mundo llega al mercado europeo

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Nubia Air Pro: uno de los smartphones más delgados del mundo llega al mercado europeo

La marca Nubia, perteneciente a ZTE, se prepara para lanzar su nuevo smartphone Nubia Air Pro, ultra delgado y resistente, en el mercado europeo. La principal característica del dispositivo es su grosor, que es de solo 5,99 milímetros. Tales dimensiones son poco comunes en el mercado actual de smartphones, destacando el dispositivo no solo por su diseño elegante, sino también por su alto nivel de protección. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el conocido insider Roland Quandt, el modelo Nubia Air Pro saldrá a la venta en una versión de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno a un precio aproximado de 350 euros. El smartphone pesa 172 gramos, por lo que se siente muy ligero en la mano. Según ixbt.com, este modelo llama la atención no solo por su apariencia, sino también por su resistencia en condiciones extremas.

Especificaciones técnicas y capacidades de pantalla

El smartphone está equipado con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas que soporta una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que garantiza un funcionamiento fluido de la interfaz y los juegos. El brillo de la pantalla alcanza un récord de 4500 nits, lo que permite ver la imagen con claridad incluso en días soleados. El dispositivo funciona con el procesador MediaTek Dimensity 7100, que garantiza un rendimiento estable para smartphones de gama media.

En cuanto a la cámara, el Nubia Air Pro no decepciona: el sensor principal tiene una resolución de 108 megapíxeles. Para los amantes de los selfies, se ha incluido una cámara frontal de 32 megapíxeles. Con esta óptica, es posible obtener fotografías de alta calidad y ricas en detalles.

Protección y accesorios inusuales

Uno de los aspectos más sorprendentes del dispositivo es su protección bajo el estándar IP69K. Esto significa que el smartphone no solo es resistente al polvo y al agua, sino también a chorros de agua caliente a alta presión. Normalmente, este tipo de protección solo se encontraba en smartphones «blindados» pesados y robustos, pero Nubia ha logrado integrarlo en un cuerpo elegante.

Además, el Nubia Air Pro incluye una correa especial que permite fijar el smartphone a la muñeca. En este modo, el dispositivo funciona como un rastreador de fitness completo:

  • cuenta los pasos;
  • monitorea la distancia recorrida mediante GPS;
  • analiza las calorías quemadas.
El smartphone está equipado con una batería de 5000 mAh y soporta tecnología de carga rápida de 45 W. La existencia de una batería de tal capacidad en un cuerpo tan delgado es un gran logro desde el punto de vista de la ingeniería. Se espera que el Nubia Air Pro aparezca oficialmente en las tiendas en los próximos días.

NubiaSmartphoneZTETecnologíaGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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