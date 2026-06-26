Starlink entra en el mercado de la telefonía móvil: Elon Musk competirá con los grandes operadores

·7·Tecnología
Starlink entra en el mercado de la telefonía móvil: Elon Musk competirá con los grandes operadores

La empresa Starlink, dirigida por Elon Musk, planea convertirse en un operador de telefonía móvil completo en el mercado estadounidense. Este paso estratégico permitirá a la compañía competir directamente con gigantes de las telecomunicaciones como Verizon, AT&T y T-Mobile. Según informa el Financial Times, basándose en inversores, Starlink está pasando a una nueva etapa en la prestación de servicios de telefonía móvil vía satélite. Así lo informa .

Actualmente, Starlink ya colabora con el operador T-Mobile en la tecnología "direct-to-cell". Este proyecto estaba orientado a ampliar la cobertura de internet móvil en zonas remotas. Sin embargo, según los nuevos planes, la empresa perteneciente a SpaceX pretende lanzar ahora un producto comercial independiente que ofrezca servicios de telefonía móvil minoristas.

Infraestructura e inversiones estratégicas

Según la información, SpaceX está analizando la posibilidad de crear su propia infraestructura de telefonía móvil terrestre en territorio estadounidense. Esto significa que Starlink podría contar no solo con satélites en el espacio, sino también con estaciones base en tierra. Esto sentaría las bases para mejorar la calidad de la comunicación y competir de igual a igual con los operadores tradicionales.

Con el objetivo de ampliar su base técnica, la empresa ha realizado adquisiciones masivas. Específicamente, se han adquirido espectros de frecuencia de EchoStar por aproximadamente 17.000 millones de dólares y otros 2.600 millones de dólares. Estas inversiones aumentan significativamente la capacidad de transmitir señales directamente a los smartphones vía satélite.

Cobertura global e importancia para Uzbekistán

Hoy en día, Starlink presta servicio a más de 10 millones de abonados en todo el mundo. Se espera que la entrada de la empresa en el mercado de la telefonía móvil revolucione toda la industria de las telecomunicaciones, ya que la comunicación satelital garantiza una señal estable incluso en áreas donde las torres tradicionales no llegan.

En el contexto de Uzbekistán, la expansión de los servicios de Starlink despierta un gran interés. Estas tecnologías podrían jugar un papel decisivo en la mejora de la cobertura móvil en las zonas montañosas y desérticas del país. Aunque por ahora el enfoque principal esté en el mercado de EE. UU., es muy probable que estos servicios móviles se popularicen a nivel global, incluyendo la región de Asia Central, en el futuro.

Según los expertos, esta iniciativa de Elon Musk contribuirá a la reducción de los precios de la telefonía móvil y a la aceleración del desarrollo tecnológico. Starlink, con sus servicios asequibles y de alta calidad, podría obligar a los operadores tradicionales a revisar sus políticas tarifarias.

StarlinkElon MuskSpaceXTelefonía MóvilTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Honor presenta el smartphone ultra resistente X80 Pro Max: batería de 11 000 mAh y brillo récordHonor presenta el smartphone ultra resistente X80 Pro Max: batería de 11 000 mAh y brillo récordHoy, 10:26Apple aumenta oficialmente los precios de algunos dispositivosApple aumenta oficialmente los precios de algunos dispositivosHoy, 09:45Se esperan llamaradas solares de clase X: posibles fuertes tormentas magnéticas en la TierraSe esperan llamaradas solares de clase X: posibles fuertes tormentas magnéticas en la TierraHoy, 09:00SpaceX probó con éxito el nuevo motor del StarshipSpaceX probó con éxito el nuevo motor del StarshipHoy, 08:25Nubia Air Pro: uno de los smartphones más delgados del mundo llega al mercado europeoNubia Air Pro: uno de los smartphones más delgados del mundo llega al mercado europeoHoy, 07:25La Casa Blanca pide a OpenAI que ralentice el lanzamiento de su nuevo modelo de IALa Casa Blanca pide a OpenAI que ralentice el lanzamiento de su nuevo modelo de IAHoy, 04:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Maquetas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mostradas por primera vez en video en vivo
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez
Monstruo de autonomía: Honor X80 Pro Max con batería de 11.000 mAh revelado por primera vez