Riesgo de crisis energética en EE. UU.: El auge de la IA frente a las nuevas restricciones

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Riesgo de crisis energética en EE. UU.: El auge de la IA frente a las nuevas restricciones

Los obstáculos burocráticos y la complejidad de los procesos de concesión de licencias impuestos por la nueva administración estadounidense ponen en riesgo la incorporación de 92 gigavatios de nueva capacidad al sistema energético del país. Según un informe de la consultora Wood Mackenzie, esta situación podría causar graves problemas, especialmente en un momento en que la demanda de electricidad aumenta drásticamente debido a los centros de datos de inteligencia artificial (AI). Así lo informa Techcrunch.com informa .

Aunque ya se han cancelado 7 gigavatios de proyectos previstos en tierras federales, se espera que revisiones adicionales provoquen la paralización de otros 12 gigavatios de proyectos federales y 80 gigavatios de proyectos privados. Estos procesos ponen en duda más de 121 mil millones de dólares en inversiones en el sector energético. Esto podría ser un golpe inesperado para la economía de EE. UU., que busca liderar la carrera tecnológica mundial.

La IA y el problema de la escasez de energía

Durante las últimas dos décadas, la demanda de electricidad en EE. UU. apenas había crecido, pero la popularización de ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje cambió radicalmente la situación. Según las previsiones de los analistas de BloombergNEF, para 2035 el consumo de energía de los centros de datos se triplicará casi por completo. En tales condiciones, cualquier retraso en la conexión de nuevas capacidades de generación a la red podría derivar fácilmente en una crisis sistémica.

La complejidad de la situación radica en que los mayores operadores de redes eléctricas de EE. UU. han ralentizado significativamente la conexión de nuevas fuentes al sistema en los últimos cuatro años. Esto obliga a gigantes tecnológicos como Apple, Google y Microsoft a buscar formas de construir sus propias centrales eléctricas independientes para sus centros de datos. De lo contrario, la expansión de la infraestructura de AI podría detenerse debido a la falta de energía.

La energía renovable en el punto de mira

Según datos de Wood Mackenzie, casi el 90 % de las nuevas capacidades puestas en marcha en 2025 correspondieron a energía solar, eólica y sistemas de almacenamiento de energía. Sin embargo, una nueva orden firmada por el Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, califica los proyectos de energía solar y eólica como «ecológicamente dañinos» y prevé restringirlos. Esto sin duda reducirá las tasas de crecimiento en el sector de la energía verde.

Curiosamente, cuando Doug Burgum era gobernador de Dakota del Norte, apoyaba activamente la energía eólica y tenía como objetivo lograr la neutralidad de carbono para el estado en 2030. Ahora, el cambio en la política a nivel federal deja en la incertidumbre el destino de grandes proyectos en estados como Oregón, Alabama, Minnesota y Montana. En particular, las plantas solares cercanas a humedales privados y los parques eólicos que no cumplen con las normas del espacio aéreo son los que enfrentan mayor presión.

En conclusión, este giro en la política energética de EE. UU. podría afectar no solo a los objetivos climáticos, sino también a la soberanía tecnológica del país. En la era de la inteligencia artificial, la energía es la nueva moneda, y los obstáculos burocráticos para su suministro amenazan con reducir la competitividad en el mercado global.

EE. UU.EnergíaInteligencia ArtificialWood MackenzieEconomía
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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