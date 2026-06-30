Lenovo presenta un smartphone con AI y sin juegos para estudiantes

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Lenovo presenta un smartphone con AI y sin juegos para estudiantes

El gigante tecnológico chino Lenovo ha presentado el AI Student Phone, un dispositivo compacto y asequible diseñado específicamente para estudiantes escolares. Aunque este gadget reúne todas las funciones útiles de los smartphones modernos, los juegos y las aplicaciones de entretenimiento han sido eliminados por completo para evitar que los niños se distraigan en clase. Así lo informa Ixbt.com.

La principal característica del nuevo dispositivo es su asistente de inteligencia artificial (AI) integrado. Activado mediante un botón especial, este sistema responde por voz a las preguntas de los alumnos y les ayuda a realizar sus tareas escolares. Según Ixbt.com, el teléfono salió a la venta en la plataforma JD.com por aproximadamente 44 dólares estadounidenses (299 yuanes).

Control parental y funciones de seguridad

Los expertos de Lenovo prestaron especial atención a la seguridad al crear el dispositivo. El smartphone está equipado con un sistema de navegación GPS en tiempo real, permitiendo que los padres monitoreen constantemente la ubicación de su hijo. Además, mediante la función de "geozonas", se envía una notificación automática al smartphone de los padres si el niño sale de un área designada (por ejemplo, la escuela o el hogar).

A través de una aplicación de control remoto, los padres pueden realizar las siguientes acciones:

  • Bloquear llamadas de números desconocidos;
  • Apagar el teléfono remotamente durante las clases;
  • Establecer el horario de funcionamiento del dispositivo y reiniciarlo;
  • Establecer límites para los pagos móviles.

Especificaciones técnicas y oportunidades educativas

El dispositivo cuenta con una pantalla táctil de 1,83 pulgadas que admite la escritura a mano. La pantalla está cubierta con un vidrio protector de la marca Panda, lo que aumenta su resistencia. El gadget tiene una batería de 1850 mAh y funciona en redes 4G, incluyendo la tecnología VoLTE.

Lo interesante es que el AI Student Phone puede funcionar incluso sin una tarjeta SIM física. La memoria del dispositivo incluye materiales educativos precargados de matemáticas, idiomas y otras materias. Esto lo convierte no solo en un medio de comunicación, sino en un tutor de bolsillo.

En un momento en que las preocupaciones de los padres sobre la dependencia excesiva de los niños a los gadgets también crecen en el mercado de Uzbekistán, esta solución de Lenovo podría servir como un equilibrio particular. Por ahora, el dispositivo ha sido presentado solo para el mercado chino, aunque existe la posibilidad de que salga una versión global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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