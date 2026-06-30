Calor anómalo en Europa: los aires acondicionados Gree se agotan por completo

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Calor anómalo en Europa: los aires acondicionados Gree se agotan por completo

Las temperaturas sin precedentes observadas en toda Europa han elevado la demanda de equipos de control climático a niveles récord. El gigante fabricante chino Gree Air Conditioning informó que las existencias de aires acondicionados se han agotado totalmente en todos sus canales de venta regionales. Esta situación ha generado no solo una escasez de equipos, sino también una presión extrema sobre los servicios técnicos. Así lo informa Ixbt.com.

Según Ixbt.com, los agentes de Gree en el extranjero están trabajando intensamente para reponer las existencias y suministrar nuevos productos al mercado para satisfacer las necesidades urgentes de refrigeración de los consumidores locales. La situación es tan grave que, incluso tras comprar el equipo, los clientes deben esperar turno para su instalación.

En Francia, la lista de espera para instalación está llena hasta finales de agosto

Especialmente en Francia, los calendarios de servicios de instalación de aire acondicionado están completos hasta finales de agosto. Según el informe de la empresa, las ventas de aires acondicionados en Francia aumentaron un 50 % en los primeros seis meses de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. La demanda del mercado crece día a día, lo que exige el uso máximo de las capacidades de producción.

Los representantes de Gree señalan que los aires acondicionados de pared (sistema split) se han convertido en el producto más popular entre los compradores europeos debido a su eficiencia energética, funcionamiento silencioso y durabilidad. Actualmente, el número de pedidos de este tipo de dispositivos supera varias veces la oferta disponible.

Dominio de las marcas asiáticas y soluciones inusuales

El aumento abrupto de la demanda de tecnología climática ante el calor anómalo ha fortalecido la posición de los fabricantes asiáticos en la región. Junto con Gree, gigantes como Samsung Electronics, Midea y Mitsubishi Electric también han mejorado significativamente sus indicadores de ventas. La confianza en la tecnología oriental sigue siendo alta en el mercado europeo.

Lo curioso es que algunos consumidores se ven obligados a recurrir a métodos inusuales para escapar del calor. Por ejemplo, según noticias difundidas en redes sociales, el propietario de un vehículo eléctrico chino MG utilizó su coche como fuente de energía para enfriar su dormitorio. Casos como este demuestran cuán urgente es el problema de la energía y los sistemas de refrigeración en Europa.

Aunque en Uzbekistán también se observa un aumento de la demanda de aires acondicionados en verano, aún no se han formado listas de espera de dos meses para la instalación como en Europa. No obstante, ante el cambio climático global, la transición hacia tecnologías energéticamente eficientes sigue siendo una dirección estratégica importante para todas las regiones, incluida Asia Central.

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Abror Shuhratov
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