Wildberries implementa un sistema de verificación IMEI para smartphones de gama alta

Wildberries, el marketplace más grande de Rusia, está implementando nuevas reglas para garantizar la seguridad en la venta de electrónica y proteger a los compradores contra el fraude. A partir del 1 de julio, se activará un sistema de verificación de códigos IMEI para smartphones costosos en todos los puntos de entrega (PVZ) de la empresa. Esta medida sirve principalmente para evitar el intercambio de dispositivos o la entrega de productos falsificados. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el servicio de prensa de Wildberries y la empresa conjunta Russ, la nueva norma se aplica a los smartphones Apple y Samsung con un precio superior a 40,000 rublos. El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un número de identificación único de 15 dígitos asignado a cada dispositivo móvil por el fabricante, que garantiza la singularidad del gadget. Al comparar estos números, el comprador puede asegurarse de que está recibiendo exactamente el producto original que pidió.

Nuevas posibilidades para los compradores

De acuerdo con el nuevo procedimiento, el cliente tiene derecho a solicitar al gerente del punto de entrega que verifique el código IMEI del smartphone durante el proceso de recepción del pedido. La verificación se realiza comparando el número del embalaje del producto con el número en el sistema interno del dispositivo. Es importante destacar que existe la posibilidad de determinar el número de identificación internacional sin necesidad de activar el smartphone.

Si los números IMEI del embalaje y del dispositivo no coinciden, el comprador puede rechazar inmediatamente la recepción del producto. Según las reglas de Wildberries, en este caso, el producto es devuelto y el dinero se reembolsa al comprador, incluso si el embalaje ha sido abierto. Esta regla está destinada a fortalecer la confianza entre los vendedores y los compradores en el marketplace.

Control en el proceso de devolución

La verificación del código IMEI se establece como obligatoria no solo en la entrega del producto, sino también en el proceso de devolución (vozvrat). Esta medida ha sido ideada para proteger a los vendedores. En algunos casos, se observa que compradores deshonestos intentan devolver un modelo defectuoso o antiguo tras haber recibido el dispositivo original. A partir de ahora, se pondrá fin a este tipo de fraudes.

Teniendo en cuenta que la plataforma Wildberries se está desarrollando activamente para los usuarios uzbekos, la implementación de tales medidas de seguridad en el mercado vecino ruso podría tener un impacto positivo en la calidad del servicio regional en el futuro. Por ahora, esta novedad solo se aplica a los puntos de entrega en el territorio de Rusia, aunque la empresa sigue mejorando los estándares de seguridad en todas las regiones.

Según los expertos, los modelos costosos de marcas como Apple y Samsung suelen ser blanco de estafadores. Según datos de Ixbt.com, se espera que las soluciones técnicas como la verificación IMEI reduzcan las situaciones conflictivas en los marketplaces entre un 30 y 40 %. Esto contribuirá a elevar el prestigio del gigante del comercio en línea.