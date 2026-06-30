Proton Lumo 2.0: La IA centrada en la privacidad se vuelve más potente

La empresa suiza Proton, especializada en privacidad, ha presentado la versión 2.0 de su chatbot de IA llamado Lumo. Esta actualización no solo ha aumentado la velocidad del sistema, sino que también ha añadido nuevas funciones al nivel de las redes neuronales modernas. Ahora, los usuarios pueden confiar las tareas más complejas a este bot sin preocuparse por la seguridad de sus datos personales. Así lo informa Techcrunch.com señala .

Una de las principales novedades de Lumo 2.0 es su capacidad para trabajar con imágenes. Según ixbt.com, el bot ahora no solo responde a consultas de texto, sino que es capaz de analizar las imágenes cargadas por el usuario, editarlas y crear imágenes completamente nuevas basadas en descripciones textuales. Esta función lo sitúa al mismo nivel que los chatbots líderes del mercado como ChatGPT y Gemini.

Velocidad y potencial intelectual

Los ingenieros de la empresa afirman que la nueva versión es significativamente más eficiente que la anterior. En particular, la velocidad de respuesta a las consultas ha aumentado en un 76 %. Además, se ha añadido al sistema un «modo de pensamiento» (thinking mode), que permite al bot realizar un análisis más profundo antes de responder a problemas lógicos complejos o preguntas científicas.

También se ha mejorado la sección «Proyectos» (Projects) en el sistema Lumo 2.0. Ahora, el bot tiene la capacidad de recordar las preferencias del usuario a lo largo de diferentes conversaciones. Esto crea una gran comodidad al trabajar con otros productos del ecosistema Proton, como el correo electrónico y el almacenamiento en la nube. El usuario puede cargar sus documentos y obtener información analítica basada en ellos.

La seguridad, una prioridad absoluta

A diferencia de otros grandes modelos de IA en el mercado, Proton se mantiene fiel a su tecnología tradicional de cifrado «zero-access encryption». Esto significa que la comunicación entre el usuario y el bot está cifrada de tal manera que ni siquiera los empleados de Proton pueden ver el contenido de la conversación.

Andy Yen, fundador y CEO de Proton, destaca que Lumo 2.0 demuestra que los usuarios ya no tienen que elegir entre una IA potente y la privacidad personal. La empresa se ha comprometido firmemente a no utilizar los datos de los usuarios para entrenar redes neuronales y a no compartirlos con terceros.

Actualmente, Lumo 2.0 está abierto para todos los usuarios. Además de la versión gratuita del servicio, también existen planes tarifarios Plus y Professional que ofrecen más recursos y capacidades ampliadas. Este asistente de IA seguro también está disponible para usuarios de todo el mundo en la plataforma global.