En un contexto donde la demanda mundial de energía eléctrica aumenta drásticamente, la startup estadounidense Arcturus propone una solución revolucionaria en el sector energético. La empresa ha logrado mejorar la eficiencia de los conductores integrando nanomateriales de carbono en el cobre y el aluminio mediante tecnología láser. Este invento permite reducir a la mitad las pérdidas térmicas en las redes eléctricas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Actualmente, el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y la electrificación de todos los sectores están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los sistemas energéticos existentes. En una entrevista con TechCrunch, Amir Mashal, fundador y director de Arcturus, señaló que los conductores de cobre tradicionales pierden su conductividad a medida que se calientan, disipando más energía al aire en forma de calor. La nueva tecnología está dirigida precisamente a resolver este problema.

Nanomateriales y eficiencia energética

El material desarrollado por Arcturus puede sustituir completamente al cobre tradicional, pero con una eficiencia mucho mayor. Si este material se implementara en toda la red eléctrica, permitiría aumentar el volumen total de energía en un promedio del 3 %, y hasta un 10 % en los periodos de máxima carga. Esta cifra equivale al crecimiento anual del consumo energético de un país grande como Estados Unidos.

El director de la empresa, Mashal, trabajó durante mucho tiempo en su garaje de California para perfeccionar este material. Actualmente, ha logrado producir experimentalmente un cable de unos pocos centímetros. La mayor ventaja de la nueva tecnología es que no requiere rediseñar los sistemas existentes. Se trata de una solución de "drop-in replacement", que los especialistas pueden utilizar como cables de cobre ordinarios.

Inversiones y planes futuros

El proyecto Arcturus ha logrado atraer la atención de grandes inversores. La empresa recaudó 8 millones de dólares en una ronda de capital semilla (seed) liderada por Initialized Capital. Entre los inversores se encuentran Toyota Ventures y el fondo Breakthrough Energy Discovery, fundado por Bill Gates. Estos fondos se destinarán a ampliar la producción y probar el material en conductores de decenas de metros.

En la fase inicial, se espera que el nuevo material se aplique en las siguientes áreas:

Drones y sistemas de robótica;

Centros de datos (Data centers);

Bobinados de motores eléctricos;

Barras colectoras en equipos de distribución eléctrica.

Según las investigaciones, para el año 2050 la humanidad necesitará más cobre del que se ha extraído en toda su historia. La solución propuesta por Arcturus podría ser un paso importante no solo para ahorrar recursos, sino también para prevenir una crisis energética global. Para países como Uzbekistán, que están modernizando su sistema energético, estas tecnologías serán de gran importancia para reducir las pérdidas de red en el futuro.