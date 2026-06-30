Se ha completado una nueva etapa estratégica en el sitio de construcción de la central nuclear de Akkuyu, la primera central atómica de Turquía. El domo de la envolvente de contención interna de la segunda unidad, construida por la corporación estatal rusa Rosatom, ha sido instalado según el diseño. Este proceso se considera una de las operaciones más complejas y responsables en la construcción del edificio del reactor. Así lo informa Ixbt.com.

Según el servicio de prensa de Akkuyu Nuclear, las tareas de elevación y colocación del domo se realizaron mediante una grúa de orugas especial de alta capacidad de carga. Toda la operación duró aproximadamente siete horas, tiempo durante el cual la enorme estructura fue posicionada con precisión milimétrica. El domo tiene forma hemisférica y consta de 15 secciones de montaje fabricadas con acero estructural especial.

Complejidad técnica y medidas de seguridad

Los trabajos de preparación de esta estructura se llevaron a cabo directamente junto al edificio de la unidad y tomaron un total de cuatro meses. Como señaló Sergey Butskikh, director general de Akkuyu Nuclear JSC, la instalación de la envolvente de contención interna fue el paso final en la formación del volumen hermético del compartimento del reactor. Ahora, los constructores procederán a los trabajos de soldadura del domo y de la parte cilíndrica de la envolvente.

El proyecto de la central de Akkuyu se destaca por cumplir con los más altos estándares de seguridad. Los edificios de los reactores contarán con una envolvente de contención de doble capa:

Envolvente de contención interna: sistema de seguridad de localización de la planta que asegura la estabilidad del compartimento del reactor;

Envolvente de contención externa: construida en hormigón armado y diseñada para resistir cualquier impacto externo extremo, incluidas las catástrofes naturales.

Importancia regional y planes futuros

Se espera que este proyecto desempeñe un papel decisivo en garantizar la independencia energética de Turquía. La central de Akkuyu constará de cuatro unidades, cada una equipada con reactores VVER-1200 de generación 3+ basados en el diseño ruso. La potencia de cada bloque es de 1200 MW, lo que cubrirá una parte significativa de la demanda eléctrica del país.

Cabe mencionar que, a través de este proyecto, Turquía se une a las filas de los países con energía atómica desarrollada. Representantes de la compañía indicaron que se planea poner en funcionamiento la primera unidad de la central para finales de 2026. Actualmente, los trabajos de construcción y montaje continúan intensamente y en paralelo en los cuatro bloques.

Esta experiencia de Turquía también es interesante para Uzbekistán, ya que las cuestiones del desarrollo de la energía atómica en nuestra región están en la agenda. Las soluciones tecnológicas y los sistemas de seguridad del proyecto Akkuyu dan una idea clara de cómo deben ser las centrales nucleares modernas.