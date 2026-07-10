Salah deja el Liverpool: elige nuevo equipo tras el Mundial 2026

El legendario delantero egipcio que dejó el club inglés Liverpool Mohamed Salah está decidiendo dónde continuar su carrera. TEAMtalk según informa, la estrella de 34 años se enfrenta actualmente a una elección seria entre las ofertas de la liga de Arabia Saudita y la MLS de EE. UU. Zamin.uz ha recopilado los detalles del traspaso más sensacional del mundo del fútbol.

Despedida del Liverpool y estatus de agente libre

Mohamed Salah ha llegado a un acuerdo mutuo con los 'reds' para rescindir anticipadamente su contrato de una temporada más y ha obtenido oficialmente el estatus de agente libre .

Después de que la selección de Egipto fuera eliminada de la Copa del Mundo 2026 tras perder contra Argentina, Salah intensificó las negociaciones sobre su futuro. Actualmente tiene dos destinos globales principales.

Plan A: Arabia Saudita, cerca de Egipto

La Saudi Pro League se considera el destino principal y más sólido financieramente para Salah. El factor geográfico, es decir, la proximidad a su patria, Egipto, juega un papel importante en su toma de decisiones. Por ello, muestra preferencia por los clubes situados en la parte occidental de Arabia Saudita.

Clubes pretendientes: Los grandes de Yeda — Al-Ittihad y Al-Ahli, así como el ambicioso club Neom , son los principales candidatos para fichar a la estrella egipcia.

Plan B: EE. UU. (MLS), donde le espera un compatriota multimillonario

Si Salah rechaza la opción saudí, se dirigirá al otro lado del océano, a la famosa MLS estadounidense. Dos clubes en Estados Unidos muestran un interés serio:

Inter Miami — Lionel Messi la oportunidad de jugar junto a. San Diego — esta opción es muy atractiva para Salah, ya que el propietario de este club es el multimillonario egipcio Mohamed Mansour. Está dispuesto a crear condiciones favorables para su compatriota Salah.

¿Se acabó todo con Europa?

Aunque varios equipos europeos importantes siguen interesados en Mohamed Salah, la opinión de los expertos y especialistas en fútbol es unánime. Según ellos, la probabilidad de que Salah continúe su carrera en un club del Viejo Continente es muy baja. Por lo tanto, es casi seguro que en los próximos días los aficionados verán a Salah en Asia o en el continente americano.