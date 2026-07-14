Huawei presenta sus nuevos buques insignia Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro 5G

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Huawei presenta sus nuevos buques insignia Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro 5G

El gigante tecnológico chino Huawei ha anunciado oficialmente sus próximos teléfonos inteligentes insignia: los modelos Pura 90s Pro Max y Pura 90s Pro 5G. Inmediatamente después de la presentación global, se revelaron al público imágenes de alta calidad y las especificaciones técnicas de los dispositivos. Estos nuevos modelos buscan consolidar el liderazgo de la marca en fotografía móvil y diseño. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, los nuevos buques insignia están actualmente disponibles para reserva en el mercado de Malasia. Se espera que pronto estos dispositivos aparezcan en los mercados regionales de Oriente Medio y Europa, incluyendo países como Uzbekistán. La serie Pura es considerada la línea premium de Huawei, que reúne sus tecnologías más avanzadas.

Pura 90s Pro Max: Potencia máxima y cámara profesional

El modelo de gama alta de la serie, el Pura 90s Pro Max, está equipado con una pantalla OLED LTPO de 6,9 pulgadas. La tasa de refresco adaptativa de la pantalla varía de 1 a 120 Hz, lo que garantiza la eficiencia energética. Además, el cuerpo cuenta con certificación IP68 e IP69 contra el polvo y el agua, lo que garantiza la durabilidad del dispositivo en condiciones extremas.

La cámara principal del smartphone incluye un sensor de 50 megapíxeles con apertura variable de f/1.4 a f/4.0. El aspecto más destacado es el módulo periscópico de 200 megapíxeles, que ofrece un zoom óptico de 4x y un zoom digital de 100x. La autonomía está garantizada por una batería de 6000 mAh, compatible con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W.

Pura 90s Pro 5G: Compacidad y colores vibrantes

El modelo Pura 90s Pro 5G es ligeramente más compacto, con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas. Su sistema de cámaras también es de alto nivel, compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles, un módulo ultra gran angular de 12,5 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom digital de 100x. Este modelo también cuenta con una batería de 6000 mAh, pero con una velocidad de carga de 66 W por cable y 50 W de forma inalámbrica.

Huawei ha puesto especial énfasis en el diseño esta vez, ofreciendo a los usuarios una paleta de colores única y vibrante. Los nuevos smartphones estarán disponibles en los siguientes colores:

  • Guava Soda — un rosa brillante e inusual;
  • Coconut White — un blanco clásico;
  • Orange Soda — un naranja lleno de energía;
  • Mulberry Black — un negro sobrio.
Se espera que estas actualizaciones fortalezcan aún más la posición de Huawei en el segmento premium. Especialmente en cuanto a capacidades de cámara y capacidad de batería, la serie Pura 90s podría plantear serios problemas a sus principales competidores en el mercado. Es muy probable que estos buques insignia lleguen pronto a las tiendas oficiales para los usuarios de Uzbekistán.

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Abror Shuhratov
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