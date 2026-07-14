Bosch inicia por primera vez la producción de semiconductores en EE. UU.

El gigante tecnológico alemán Bosch ha comenzado, por primera vez en su historia, a producir microcircuitos en territorio estadounidense. La nueva planta ubicada en Roseville, California, ha producido con éxito lotes piloto de semiconductores. Este paso no solo es estratégico para la empresa, sino que representa un hito importante para fortalecer la cadena de suministro en el mercado global de la electrónica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como parte del proyecto, Bosch estableció capacidades de producción modernas sobre la base de la empresa TSI Semiconductors, adquirida en 2023. Se espera que esta planta, valorada en 2 mil millones de dólares, alcance su plena capacidad de producción en serie para finales de año. Según ixbt.com, esta iniciativa cuenta con el apoyo del gobierno de EE. UU., habiéndose otorgado un subsidio público de 225 millones de dólares bajo el programa CHIPS Act.

Carburo de silicio: La tecnología del futuro

La especialización principal de la nueva planta es la fabricación de microcircuitos basados en carburo de silicio (SiC). Este tipo de chips se considera mucho más eficiente y resistente que los componentes de silicio tradicionales. Su papel es especialmente crucial en la industria de los vehículos eléctricos. Los chips SiC reducen las pérdidas de energía al transferir electricidad de la batería al motor, lo que aumenta la autonomía del vehículo y acelera el proceso de carga.

Además, estos semiconductores se utilizan ampliamente en centros de datos (data-centers) y en la industria de defensa. Paul Thomas, presidente de Bosch North America, destacó que el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) ha disparado la demanda de estos chips de alto rendimiento.

Inversiones estratégicas y objetivos globales

Los planes de Bosch en el mercado estadounidense no se limitan a una sola planta. La empresa tiene como objetivo invertir un total de 7,5 mil millones de dólares en la economía del país para 2031. Estos grandes proyectos ayudan a garantizar la estabilidad de la cadena de suministro ante las crisis logísticas globales.

Actualmente, los fabricantes de automóviles prestan especial atención a la localización de componentes. La producción de chips de Bosch en EE. UU. permitirá a las grandes marcas del mercado automotriz norteamericano reducir los costes logísticos y aumentar el ritmo de producción. Esto podría, a su vez, influir indirectamente en la reducción de los precios de los vehículos eléctricos en un futuro próximo.

Esta noticia también es relevante para los consumidores, ya que los componentes de Bosch se encuentran en muchas marcas de automóviles famosas en todo el mundo, incluidos los vehículos eléctricos modernos que circulan por nuestras carreteras. La expansión de la producción global sienta las bases para que los productos tecnológicos sean más accesibles y populares.