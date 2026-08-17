El satélite Arktika-M graba un eclipse solar desde el espacio

El sistema espacial ruso «Arktika-M» logró registrar desde la órbita el eclipse solar total ocurrido el 12 de agosto. Este raro fenómeno astronómico duró de las 18:34 a las 22:58, hora de Moscú, y volvió a demostrar las capacidades de las tecnologías espaciales modernas. Así lo informa ixbt.com.

Según ixbt.com, las imágenes captadas por la nave espacial muestran claramente cómo la oscura sombra de la Luna se desplaza gradualmente sobre la superficie terrestre. Estas imágenes excepcionales son importantes para observar a escala global los procesos naturales de gran envergadura que tienen lugar en nuestro planeta.

Una observación excepcional desde el espacio

Tradicionalmente, un eclipse solar se observa desde un punto concreto de la Tierra, pero las imágenes obtenidas por «Arktika-M» ofrecen una perspectiva completamente distinta. La grabación desde el espacio muestra con claridad cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre una parte significativa del planeta.

Los especialistas señalan que, mientras la Luna bloquea el Sol, su sombra avanza sucesivamente sobre la superficie terrestre junto con la zona de totalidad. Esto proporciona a los científicos no solo un paisaje de gran belleza, sino también valiosos datos para analizar los cambios en la atmósfera y en la superficie de nuestro planeta.

Funciones del sistema espacial

«Arktika-M» es un avanzado sistema espacial ruso diseñado principalmente para vigilar de forma continua la región ártica y los territorios septentrionales de la Tierra. Los satélites de este tipo fotografían constantemente la superficie del planeta y su atmósfera.

Estas soluciones tecnológicas permiten detectar y seguir rápidamente diversos fenómenos meteorológicos, los cambios climáticos y los grandes acontecimientos naturales observables desde el espacio. Las imágenes obtenidas durante el eclipse solar del 12 de agosto demostraron que el sistema puede realizar con éxito no solo tareas prácticas, sino también observaciones científicas complejas.