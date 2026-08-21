El smartphone Samsung Galaxy S26 FE se presentaría el 27 de agosto

Samsung ha anunciado oficialmente el evento Galaxy Event August 2026. La conferencia está prevista para el 27 de agosto de este año y ha despertado la atención del mundo de la tecnología. Según ixbt.com, aunque el fabricante surcoreano todavía no ha revelado oficialmente el nombre del nuevo dispositivo, la información de fuentes internas y las filtraciones apuntan a que el esperado estreno sería precisamente el modelo Galaxy S26 FE. Ixbt.com informa de ello.

El evento comenzará previsiblemente a las 18:00, hora de Taskent (12:00 UTC). Los interesados de todo el mundo podrán seguirlo en directo a través del sitio web oficial de Samsung y de su canal oficial de YouTube. Cabe destacar que los dispositivos de la gama FE (Fan Edition) siempre han despertado un gran interés entre los usuarios, ya que ofrecen funciones de nivel flagship a un precio algo más asequible.

Autonomía y cambios en las características técnicas

Aunque los detalles oficiales del Samsung Galaxy S26 FE todavía se mantienen en secreto, su aparición en la base de datos EPREL ha revelado sus principales especificaciones técnicas. Según estos datos, se espera que la batería del nuevo smartphone conserve sus características nominales durante 1200 ciclos de carga. Curiosamente, se indica que la autonomía del dispositivo será de aproximadamente 50 horas.

A modo de comparación, el Galaxy S25 FE de la generación anterior ofrecía una autonomía de 42,5 horas según los datos de EPREL, aunque su batería estaba diseñada para 2000 ciclos. El nuevo Galaxy S26 FE permitiría a los usuarios disfrutar de un mayor tiempo de uso con una sola carga, demostrando una mayor eficiencia de la batería.

Características esperadas y software

Según las fuentes, el próximo smartphone contará con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y protección Gorilla Glass Victus+. También se espera que su cuerpo ofrezca la tradicional protección contra el agua y el polvo conforme al estándar IP68, proporcionando mayor tranquilidad en el día a día.

El hardware del dispositivo también merece atención. Se espera que incorpore una batería de 4900 mAh y admita tecnología de carga rápida de 45 vatios. En cuanto a la fotografía, previsiblemente ofrecerá un sistema de triple cámara que incluirá un sensor principal de 50 megapíxeles.

Uno de los aspectos más importantes es que Samsung también promete un soporte de software prolongado para este modelo. Según ixbt.com, el Galaxy S26 FE recibirá actualizaciones periódicas del sistema durante 7 años desde el día de su presentación. Esto garantizará que el dispositivo mantenga su vigencia y seguridad durante muchos años.